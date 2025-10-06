César Miguel Rondón responde a críticas por su posición sobre el TPS: “Mi conciencia está tranquila y en paz”

Caracas / Foto: Archivo.- El periodista y escritor venezolano César Miguel Rondón reaccionó el domingo a las críticas que recibió tras pronunciarse sobre los venezolanos afectados por la reciente suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.

“Mi conciencia está tranquila y en paz. Las reacciones desaforadas y ofensivas que ha provocado mi escrito, en cierto sector no precisamente dado al debate y la confrontación de ideas, evidencian que estaba en lo cierto. Pero poco se puede hacer cuando se han perdido la coherencia y el norte.”, expresó el comunicador en su cuenta de X.

Rondón aseguró sentirse respaldado por las muestras de apoyo recibidas. “Muchas gracias por tantos mensajes de afecto y solidaridad, que en calidad y entusiasmo rebasan y triplican los anteriores. Gracias”, agregó.

El comentario surge luego de que el periodista calificara como “absurdos e increíbles” los argumentos de quienes defienden la eliminación del TPS para los migrantes venezolanos, medida que deja sin protección a miles de connacionales en territorio estadounidense.

"Leo argumentos absurdos e increíbles: defender a los venezolanos que han quedado desamparados (condenados) sin TPS es ir en contra de los intereses supremos de la patria. ¡Por Dios! Con patriotas así...", escribió el sábado en la misma red social.

La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó el pasado viernes una orden de emergencia que autoriza al gobierno del presidente Donald Trump a suspender las protecciones de deportación concedidas a cerca de 300.000 venezolanos bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS).

De acuerdo con Univisión, la mayoría de los magistrados avaló que el Ejecutivo avance con la cancelación de este alivio humanitario. La decisión deja sin efecto el fallo previo del juez federal Edward Chen, en San Francisco, quien había determinado que la administración actuó “incorrectamente” al intentar poner fin al programa.

El TPS fue renovado por última vez en 2023 bajo el mandato del presidente Joe Biden, pero la nueva resolución judicial abre el camino para su eliminación definitiva, generando incertidumbre entre la comunidad venezolana en Estados Unidos y provocando un amplio debate público en redes sociales.






