País
CEV pide al Estado "medidas de gracia" para los “presos políticos” con motivo a la canonización del 19Oct
La CEV también llamó a mejorar las condiciones de infraestructura de la red de salud pública
Caracas/Foto: @CEVmedios.- La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) solicitó este martes al Estado venezolano dictar “medidas de gracia” que permita la libertad de los encarcelados por “razones políticas” en Venezuela, con motivo a la próxima canonización de los dos primeros santos venezolanos, el Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles Martínez, el 19 de octubre.
Lea también: María Corina Machado dice en su cumpleaños que Venezuela entró "en fase resolutiva”
En un comunicado, la Conferencia resaltó que estas concesiones podrían favorecer la “tranquilidad y armonía” no sólo de las familias y allegados de las personas afectadas, sino también de la sociedad venezolana.
La CEV también llamó a mejorar las condiciones de infraestructura de la red de salud pública y una retribución económica “justa” para los trabajadores públicos, especialmente para los docentes.
“La canonización constituye también una motivación para que, en homenaje a la trayectoria humanitaria del Dr. Hernández, se mejoren las condiciones del servicio público de salud y para que, recordando la vocación docente tanto del Dr. José Gregorio y de la Madre Carmen, se garantice a nuestros niños y jóvenes una educación de calidad y a los docentes una retribución justa por su trabajo”, pidió.
Expresó, además, que este evento representa un "gran júbilo para todos los venezolanos" y es una confirmación de que la santidad se alcanza a través de la vivencia de las virtudes cristianas en la vida ordinaria.
Subrayó que la elevación de estas figuras a los altares no debe limitarse a los festejos, sino que debe propiciar una "profunda reflexión sobre el presente y el futuro".
Pide promover la paz y la esperanza
“Una vez más se pone de manifiesto la fuerza transformadora del Evangelio y de la fe. Se puede decir que la Iglesia nos invita de nuevo a que nos entusiasmemos con la aventura de la santidad, que tiene como frutos la paz, la armonía, la edificación de la convivencia humana, la misericordia y la compasión”, manifiesta.
Es por ello que la Conferencia llama a intensificar el espíritu de oración y el encuentro con Dios; promover una catequesis profunda sobre la vida y las virtudes de los nuevos santos; y a trabajar por la paz y la esperanza, para abordar y solucionar las necesidades del pueblo venezolano.
“La inscripción en el calendario universal de los primeros santos venezolanos es un honor no sólo para ellos, sino para la nación entera. Por tal motivo, su canonización no puede reducirse a los gestos externos de júbilo y a los homenajes artísticos y culturales que se les hagan públicamente, sino que debe propiciar una profunda reflexión sobre el presente y el futuro de nuestra patria, a la luz de las virtudes que estos santos vivieron en profundidad. Es un fuerte estímulo para que todos los venezolanos nos encontremos y apreciemos como hijos de una misma Patria y hermanos entre nosotros; para defender la vida y dignidad de la persona humana desde su concepción hasta la muerte natural; para aceptar nuestras diferencias como una riqueza y construir una mejor sociedad en el respeto mutuo, la convivencia y la búsqueda constante de la paz”, asevera.
EE. UU. evita pronunciarse sobre presunto plan para atacar su Embajada en Caracas
CEV pide al Estado "medidas de gracia" para los “presos políticos” con motivo a la canonización del 19Oct
Clippve pidió al MP investigar "agresiones y amenazas" durante una misa en Caracas
María Corina Machado dice en su cumpleaños que Venezuela entró "en fase resolutiva”
Príncipe William reconoce que 2024 fue su "año más difícil" tras diagnóstico de cáncer de Kate y Carlos III
Gobierno anuncia incorporación de 100 camiones para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar
Los países que visitará el papa León XIV durante su primer viaje internacional
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
Stefanía Fernández dejó de usar Netflix por esta razón
Trump evalúa la "fase dos" de la lucha antinarcóticos en el Caribe
FANB destruye campamento de minería ilegal en Amazonas
El sindicalismo libre como prueba política para el Gobierno
Google impulsa la "Era Gemini" y presenta la nueva generación de sus aplicaciones Home y Earth
Tendencias
-
Sucesos1 día.
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
-
País1 día.
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
-
La Lupa1 día.
El sindicalismo libre como prueba política para el Gobierno
-
Mundo1 día.
Trump anuncia nuevo ataque contra embarcación en el Caribe y dice que EE. UU. “es muy bueno en eso”
-
Sucesos1 día.
Septuagenario se lanzó a los rieles del Metro de Caracas en Parque Miranda
-
La Lupa1 día.
La historia de amor del ex boina verde que invadió Venezuela lo podría devolver a la cárcel
-
Tecnología1 día.
Por descubrimiento en el sistema inmunológico: tres científicos se llevan el Premio Nobel de Medicina
-
Economía1 día.
Forum Supermayorista lanza emisión de papeles comerciales por un millón de dólares en la BVC