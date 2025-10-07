CEV pide al Estado "medidas de gracia" para los “presos políticos” con motivo a la canonización del 19Oct

Caracas/Foto: @CEVmedios.- La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) solicitó este martes al Estado venezolano dictar “medidas de gracia” que permita la libertad de los encarcelados por “razones políticas” en Venezuela, con motivo a la próxima canonización de los dos primeros santos venezolanos, el Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles Martínez, el 19 de octubre.

En un comunicado, la Conferencia resaltó que estas concesiones podrían favorecer la “tranquilidad y armonía” no sólo de las familias y allegados de las personas afectadas, sino también de la sociedad venezolana.

La CEV también llamó a mejorar las condiciones de infraestructura de la red de salud pública y una retribución económica “justa” para los trabajadores públicos, especialmente para los docentes.

“La canonización constituye también una motivación para que, en homenaje a la trayectoria humanitaria del Dr. Hernández, se mejoren las condiciones del servicio público de salud y para que, recordando la vocación docente tanto del Dr. José Gregorio y de la Madre Carmen, se garantice a nuestros niños y jóvenes una educación de calidad y a los docentes una retribución justa por su trabajo”, pidió.

Expresó, además, que este evento representa un "gran júbilo para todos los venezolanos" y es una confirmación de que la santidad se alcanza a través de la vivencia de las virtudes cristianas en la vida ordinaria.

Subrayó que la elevación de estas figuras a los altares no debe limitarse a los festejos, sino que debe propiciar una "profunda reflexión sobre el presente y el futuro".

Pide promover la paz y la esperanza

“Una vez más se pone de manifiesto la fuerza transformadora del Evangelio y de la fe. Se puede decir que la Iglesia nos invita de nuevo a que nos entusiasmemos con la aventura de la santidad, que tiene como frutos la paz, la armonía, la edificación de la convivencia humana, la misericordia y la compasión”, manifiesta.

Es por ello que la Conferencia llama a intensificar el espíritu de oración y el encuentro con Dios; promover una catequesis profunda sobre la vida y las virtudes de los nuevos santos; y a trabajar por la paz y la esperanza, para abordar y solucionar las necesidades del pueblo venezolano.

“La inscripción en el calendario universal de los primeros santos venezolanos es un honor no sólo para ellos, sino para la nación entera. Por tal motivo, su canonización no puede reducirse a los gestos externos de júbilo y a los homenajes artísticos y culturales que se les hagan públicamente, sino que debe propiciar una profunda reflexión sobre el presente y el futuro de nuestra patria, a la luz de las virtudes que estos santos vivieron en profundidad. Es un fuerte estímulo para que todos los venezolanos nos encontremos y apreciemos como hijos de una misma Patria y hermanos entre nosotros; para defender la vida y dignidad de la persona humana desde su concepción hasta la muerte natural; para aceptar nuestras diferencias como una riqueza y construir una mejor sociedad en el respeto mutuo, la convivencia y la búsqueda constante de la paz”, asevera.