Chacao rompió récord con más de 50 mil asistentes en la novena edición de “Nocturneando”

Caracas / Foto: Captura de pantalla.- El municipio Chacao vivió una noche multitudinaria con la novena edición de Nocturneando, el evento cultural más importante del año, que reunió a más de 50 mil personas en el Casco de Chacao, según informó el alcalde Gustavo Duque.

“Desde las alturas, la prueba de que rompimos el récord de asistencia: ¡más de 50.000 personas en una noche mágica en el Casco Chacao! Gracias por hacer de esto una noche épica a casa llena”, celebró Duque en sus redes sociales, destacando que la jornada transcurrió con ambiente familiar.

El festival, organizado por la Alcaldía de Chacao y Cultura Chacao, transformó las calles del municipio en un escenario de arte, gastronomía, música y diversión, con más de 200 artistas distribuidos en 12 tarimas y cerca de 400 actividades simultáneas.

Entre los artistas invitados destacaron Diveana, Rummy Olivo, Neison Aro, Fernández y el cantante Juan Miguel, quien expresó su emoción tras presentarse ante miles de personas. “Qué locura de concierto vivimos anoche en Nocturneando! No tengo palabras para agradecer la energía y el cariño que recibí de ustedes… Espero verlos muy pronto”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.

El alcalde Duque calificó la actividad como una muestra del compromiso de la gestión municipal con la cultura, la convivencia y el disfrute ciudadano. “Seguimos trabajando por un Chacao lleno de vida, arte y seguridad”, aseguró.

La edición 2025 de Nocturneando se consolidó así como una de las celebraciones urbanas más concurridas de Caracas.