ChatGPT presenta Apps SDK para conectarse con otras aplicaciones: ¿cómo funciona?

Caracas/Foto: Archivo.- ChatGPT, de OpenAI, presentó el lunes a Apps SDK, una nueva función que le permite conectarse con otras aplicaciones de uso diario, en lo que fue la apertura de su "día de los desarrolladores".

En detalle, Apps SDK permite a ChatGPT entrelazarse con apps de música, de búsqueda de inmuebles, reservaciones de hoteles y vuelos, creación de imágenes y más.

Los primeros socios de este proyecto son Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify y Zillow. Asimismo, se espera que Uber y AllTrails se unan a ella antes de que finalice este año.

La aplicación les da el poder a los usuarios de configurar su propia versión de un agente IA, gracias al uso de habilidades informáticas básicas. En palabras más simples, pueden crear un modelo semiautónomo que es capaz de ejecutar tareas complejas por iniciativa propia, como por ejemplo, analizar datos, deducir búsquedas complementarias y construir programas para un mayor provecho.

"Es el mejor momento de la historia para ser un creador, nunca ha sido tan rápido pasar de la idea al producto", dijo al respecto Sam Altman, director general de OpenAI. Además, anunció que ChatGPT rebasó los 800 millones de usuarios a la semana

Por su parte, Josh Weisberg, director de IA de Zillow, aliada con OpenAI en esta novedad, dijo que su aplicación en ChatGPT "muestra el poder de la IA para hacer que los bienes raíces se sientan más humanos. Junto con OpenAI, estamos brindando una experiencia única en su tipo a millones de personas: una guía conversacional que hace que encontrar un hogar sea más rápido, fácil e intuitivo".

OpenAI señaló que el modelo lanzado es una versión preliminar, que busca poner herramientas "en manos de los desarrolladores, recopilar comentarios y crear juntos esta nueva generación de aplicaciones". "Pronto llegarán más componentes reutilizables y herramientas de desarrollo más rápidas".

Para finales de año, el gigante de la IA planea lanzar aplicaciones para ChatGPT Business, Enterprise y Edu. Además, abrirá envíos para que los desarrolladores puedan publicar sus aplicaciones en ChatGPT y lanzarán un directorio dedicado, donde los usuarios puedan navegar y buscarlas.







