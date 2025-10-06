Chavismo marchó hasta la sede de la ONU en Caracas para exigir intercesión por “agresiones” de EE. UU.

Caracas/Foto: Archivo.- Militantes del chavismo se movilizaron este lunes en Caracas para rechazar las “amenazas externas" en contra de Venezuela y reafirmar el "carácter soberano e independiente" de la nación.

La manifestación partió desde el Gran Muro de Petare y culminó en la sede del Sistema de Naciones Unidas, ubicada en Caracas. La ruta de la marcha incluyó puntos clave de concentración como el Centro Comercial Unicentro El Márquez de La California y la estación del Metro Los Dos Caminos.

El diputado Pedro Infante precisó que visitar la oficina de la ONU busca demostrar la “unión” nacional y la defensa de todo el territorio de las “agresiones” de las “potencias” mundiales.

“Le exigimos a la organización de Naciones Unidas que haga respetar la carta de su organización, un instrumento que establece los propósitos, y su principal objetivo es mantener la paz del mundo. En el segundo artículo salen los principios, entre ellos el respeto de la soberanía y no usar la fuerza en contra de cualquier nación”, dijo.

90% de la población "no quiere guerra"

Recalcó que el único “deseo” de la nación es seguir trabajando y produciendo sin ningún tipo de limitación o “agresión” por parte de otros Estados.

Asimismo, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez precisó que el pueblo venezolano está “dispuesto a todo” por la defensa del país, asegurando que “cada día estamos más preparados” en acciones de combate.

Meléndez señaló que más de un 90% de la población “no quiere” la guerra, y aseveró que aquellos que piden una intervención militar “no quieren a la patria” y que están en el exterior. “Desde afuera son muy valientes”.

“Les pedimos a todas esas instituciones del mundo que escuchen al pueblo de Venezuela, a los que no queremos guerra en nuestro amado país. Si llega a suceder algo, no es nada más para los chavistas o revolucionarios, es para todos los venezolanos, que vamos a sufrir un ataque en nuestra tierra”, acotó.

Tensiones entre EE. UU. y Venezuela

La tensión entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro se ha intensificado notablemente en los últimos meses, principalmente a raíz del despliegue naval y aéreo estadounidense en el mar Caribe.

El gobierno de Donald Trump ha justificado este movimiento militar como una operación reforzada de lucha contra el narcotráfico y el "narcoterrorismo", argumentando que busca detener las “toneladas de drogas" que salen de la región.

El despliegue naval, que ha sido calificado por analistas como el más grande en la región desde 1965, incluye destructores, buques de guerra, un submarino nuclear y cazas F-35 estacionados en Puerto Rico. Esta operación ha incluido ataques directos y el hundimiento de al menos cuatro embarcaciones cargadas con drogas, que, según Washington, estaban vinculadas a grupos criminales venezolanos.

Ante esto, el gobierno de Nicolás Maduro adoptó una postura de rechazo enérgico, calificando el despliegue estadounidense como una "amenaza", "asedio" y "provocación" directa a la soberanía nacional.

Asimismo, Caracas niega rotundamente las acusaciones de narcotráfico y sostiene que la lucha antidrogas es un "falso pretexto" que la administración Trump utiliza para justificar un "plan de amenaza militar" con el objetivo final de propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela.

En respuesta al cerco naval, Venezuela ha tomado medidas militares y de movilización interna. Esto incluye el despliegue de buques propios en aguas del Caribe, la realización de ejercicios militares de defensa territorial y la movilización de la Milicia Nacional.







