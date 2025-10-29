PSUV se movilizó en “defensa de la paz y la soberanía” ante ejercicios militares de EE. UU. en Trinidad y Tobago

Caracas/Foto: VTV.- El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se movilizó este martes en Caracas y otras regiones del país “en defensa delae la paz y la soberanía”, en medio de los ejercicios militares que Estados Unidos ejecuta en Trinidad y Tobago, como parte de su ofensiva contra el narcotráfico.

Desde las 3 de la tarde de este 28 de octubre, los simpatizantes del chavismo se movilizaron en distintos estados, entre ellos Delta Amacuro, Sucre y Nueva Esparta. En Caracas, la marcha tuvo como punto de concentración el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de La Urbina y finalizó en las inmediaciones del barrio 5 de Julio de Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda.

Varios manifestantes cargaban imágenes de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, a las que añadieron dibujos de cuernos y colmillos, junto con insultos como “diabla” y mensajes como “te odio” o “enferma de guerra)”. Algunos incluso volteaban su rostro boca abajo.

Durante una alocución transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, calificó a Persad-Bissessar como “lacaya del imperio norteamericano” por apoyar los ejercicios militares que se desarrollan en el territorio del país insular.

“Se ha arrodillado ante el imperio y se ha puesto a su orden para amenazarnos. Lo hizo sin que se lo pidieran, es una arrodillada”, expresó Meléndez, sumándose a la denuncia del presidente Nicolás Maduro, quien aseguró que la política de Trinidad y Tobago buscaba convertir a su país en un “portaaviones” de Estados Unidos.

“Ella se está uniendo para una guerra, para matar niños, niñas e inocentes (...) El pueblo venezolano es un pueblo de paz; queremos paz, que nos dejen tranquilos”, insistió.

Meléndez afirmó que Venezuela “jamás ha salido a acompañar una guerra” y que el país es “humanista”. “Cuando hemos salido es para brindar apoyo humanitario ante cualquier contingencia. Somos gente de paz”, agregó.

En su intervención, la alcaldesa calificó a la primera ministra trinitense de “asesina y terrorista” y reiteró que el pueblo venezolano “está preparado para enfrentar cualquier contingencia”.

“Seguro que es gringa, nació por allá, le gusta vivir la buena vida. ¿Cuánto le pagarán? Lo dejamos a la reflexión del pueblo”, cuestionó.

Meléndez exhortó a la ciudadanía a “estar preparada”, destacando la “importancia de la inteligencia social”. Resaltó que, en los últimos días, se logró la captura de presuntos mercenarios gracias a que “la inteligencia del Estado, militar y popular están funcionando”. Sin embargo, llamó a mantener la alerta ante cualquier eventualidad.

“Si tenemos que trabajar con el arma al hombro y nos toca defendernos, lo haremos. Tenemos la responsabilidad de garantizar la soberanía, la paz y nuestra independencia. Debemos estar pilas, preparados y produciendo”, sostuvo.

En este sentido, Meléndez envió un mensaje directo a Persad-Bissessar: “Aquí estamos un pueblo con dignidad, que se respeta. El que se mete con Venezuela, se va a secar. Vamos a ver seca a esa terrorista, a la lacaya del imperio que se arrodilla”.

Por su parte, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Infante, calificó a la primera ministra trinitense como “vasalla” por “arrodillarse ante un señor supremo”, en alusión al Gobierno de Estados Unidos por presuntos “favores económicos y políticos”.

“Es una vasalla del imperio norteamericano, del gobierno de Donald Trump; es empleada de Marco Rubio, esa es la verdad”, expresó Infante, mientras manifestaba su “solidaridad con el pueblo noble de Trinidad y Tobago”.

“Esta asesina, criminal y vasalla, arrodillada al imperio elogia el asesinato de ciudadanos de Trinidad y Tobago”, sostuvo, en referencia a declaraciones de Persad-Bissessar a principios de septiembre, cuando expresó su satisfacción por los ataques estadounidenses en el Caribe y afirmó que Washington debería eliminar “violentamente” a los traficantes de los cárteles.

El pasado 16 de octubre, se conoció que dos trinitenses se encontraban entre las seis personas fallecidas en un ataque aéreo militar estadounidense contra una embarcación en aguas internacionales cerca de Venezuela.

Además, Infante respaldó la decisión de Nicolás Maduro de suspender los acuerdos en materia de gas con Trinidad y Tobago, señalando que no se puede mantener la cooperación con un país vecino que “presta su territorio para agresiones, conspiraciones o ataques”.

“Eso rompe toda la lógica y los principios de buena vecindad (...) Políticamente, la primera ministra se ha alineado con la doctrina Monroe y se asume como patio trasero de los norteamericanos”, dijo.

Finalmente, recordó que el parlamento declaró a Persad-Bissessar como “persona non grata” por “amenazar la seguridad nacional, irrespetar la soberanía, la autodeterminación y nuestra independencia”, así como por “ofender los valores anticolonialistas y antiimperialistas de nuestra patria, y celebrar asesinatos extrajudiciales de ciudadanos del Caribe, incluso de Trinidad y Tobago”.

“Criminal, asesina, no crees en la unidad de los pueblos y no te paras firme para que se respeten los derechos de tu pueblo frente al imperialismo norteamericano”, concluyó.

