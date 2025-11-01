Chevron reitera que "continuará con sus operaciones en Venezuela"

Caracas / Foto: Archivo.- La petrolera estadounidense Chevron aseguró el viernes que continuará con sus operaciones en Venezuela, donde ha gestionado ante Washington la renovación de la licencia que le permite extraer crudo, a pesar de las crecientes tensiones entre el gobierno del presidente Donald Trump y el de Nicolás Maduro.

El director ejecutivo de la compañía, Mike Wirth, declaró a CNBC que la presencia de Chevron en el país caribeño ha sido “constructiva” tanto para Estados Unidos como para Venezuela.

En este sentido, destacó que el crudo pesado venezolano es altamente demandado por las refinerías estadounidenses y subrayó que la empresa mantiene a su personal de inteligencia y seguridad monitoreando de cerca la situación.

“Creemos que el comercio regional y la inversión extranjera son un vehículo para que los países trabajen juntos”, señaló Wirth, enfatizando la importancia de mantener las operaciones pese a la coyuntura política.

En paralelo, Washington ha intensificado sus acciones contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el Caribe y el Pacífico desde septiembre, operación que ha dejado al menos 62 muertos y la destrucción de 14 barcos y un semisumergible.

El viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, negó que su gobierno esté preparando un ataque contra objetivos militares en Venezuela, desmintiendo reportes de medios estadounidenses que afirmaban que la Casa Blanca ya había aprobado esa medida.

Chevron reportó una producción de aproximadamente 4,1 millones de barriles de petróleo equivalente por día, un incremento cercano al 21% respecto al año anterior, luego de completar la adquisición de la empresa estadounidense Hess por 53.000 millones de dólares.







