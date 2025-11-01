Economía
Chevron reitera que "continuará con sus operaciones en Venezuela"
El director ejecutivo de la compañía, Mike Wirth, declaró que la presencia de Chevron en el país caribeño ha sido “constructiva” tanto para Estados Unidos como para Venezuela
Caracas / Foto: Archivo.- La petrolera estadounidense Chevron aseguró el viernes que continuará con sus operaciones en Venezuela, donde ha gestionado ante Washington la renovación de la licencia que le permite extraer crudo, a pesar de las crecientes tensiones entre el gobierno del presidente Donald Trump y el de Nicolás Maduro.
Lea también: BBVA alcanza beneficio récord de casi 8.000 millones de euros en nueve meses
El director ejecutivo de la compañía, Mike Wirth, declaró a CNBC que la presencia de Chevron en el país caribeño ha sido “constructiva” tanto para Estados Unidos como para Venezuela.
En este sentido, destacó que el crudo pesado venezolano es altamente demandado por las refinerías estadounidenses y subrayó que la empresa mantiene a su personal de inteligencia y seguridad monitoreando de cerca la situación.
“Creemos que el comercio regional y la inversión extranjera son un vehículo para que los países trabajen juntos”, señaló Wirth, enfatizando la importancia de mantener las operaciones pese a la coyuntura política.
En paralelo, Washington ha intensificado sus acciones contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el Caribe y el Pacífico desde septiembre, operación que ha dejado al menos 62 muertos y la destrucción de 14 barcos y un semisumergible.
El viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, negó que su gobierno esté preparando un ataque contra objetivos militares en Venezuela, desmintiendo reportes de medios estadounidenses que afirmaban que la Casa Blanca ya había aprobado esa medida.
Chevron reportó una producción de aproximadamente 4,1 millones de barriles de petróleo equivalente por día, un incremento cercano al 21% respecto al año anterior, luego de completar la adquisición de la empresa estadounidense Hess por 53.000 millones de dólares.
"Nos agarraron a golpes por ser venezolanos": familia denuncia agresión xenofóbica en Chile
Otros 468 turistas rusos llegaron a Margarita en vuelo chárter desde Moscú, informa Mintur
Hegseth sobre tensiones con Venezuela: “No compartimos detalles operativos sobre lo que pueda o no suceder”
Gustavo Petro exige a la OEA "pronunciarse" por ataques de EE. UU. en el Caribe
INTT anuncia operativos en seis estados para trámites vehiculares: sepa cuándo y dónde
Juan Pablo Dos Santos: el venezolano que correrá el Maratón de Nueva York con prótesis en sus piernas
Chevron reitera que "continuará con sus operaciones en Venezuela"
USS Gravely abandona Trinidad y Tobago en medio de tensiones con Venezuela, según AP
Horror en Mamera: cometió abuso contra una cuñada y su hijo después de asesinarlos
Donald Trump vuelve a caer en las encuestas
Repsol reitera que mantiene "diálogo constructivo" con EE. UU. para sus actividades en Venezuela
Comenzó el pago de dos bonos tasados en 128,90 y 74,41 dólares
Trump acuerda reducir aranceles a China tras reunión con Xi Jinping
Carmen Alicia Lara solicita apoyo para su batalla contra el cáncer: "Confío en Dios"
Tendencias
-
Vitrina2 días.
Príncipe Andrés abandona Royal Lodge tras orden del rey Carlos III y se mudará a Sandringham
-
Economía2 días.
BBVA alcanza beneficio récord de casi 8.000 millones de euros en nueve meses
-
Sucesos1 día.
Era estudiante de medicina: los datos claves del suicidio de Marina Michell Hidalgo en Portuguesa
-
La Lupa1 día.
Los venezolanos están más preocupados y ansiosos que los habitantes de Ucrania
-
Sucesos1 día.
Cicpc abatió a extorsionador: exigía 100 dólares por camión a comerciantes del Mercado de Coche
-
Mundo2 días.
Hallan fusiles de la Fuerza Armada venezolana en el mortal operativo policial de Río de Janeiro
-
Economía1 día.
Con aumento del 20,94 % en bolívares: inició el pago de otro bono por el Sistema Patria
-
Vitrina1 día.
Luto en la pantalla chica: falleció Hilda Fuenmayor, recordada actriz de Radio Rochela