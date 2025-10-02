Chile extradita desde EE. UU. a cinco venezolanos: uno de ellos vinculado al crimen de Ronald Ojeda

Caracas /Foto: @FiscalíadeChile.- La justicia chilena ordenó el miércoles la prisión preventiva de Edgar Javier Benítez Rubio, alias “El Fresa”, quien fue extraditado desde Estados Unidos para enfrentar cargos vinculados al secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

De acuerdo con la Fiscalía, Benítez es señalado como integrante de la organización criminal transnacional “Los Piratas de Aragua” y se le atribuye un rol clave en la logística de vehículos usados para cometer diversos delitos. Además, se le imputa el delito de receptación de un automóvil robado.

Según la investigación, “El Fresa” habría entregado el vehículo Nissan Versa utilizado en el secuestro de Ojeda, acción respaldada por registros fílmicos y comunicaciones interceptadas.

La Fiscalía también lo vincula a otros crímenes cometidos en Chile. Entre ellos, el uso de un automóvil incautado en abril de 2024, en el que fue asesinado el mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez Soto.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, junto al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, informaron además de otros cuatro procesos de extradición activa de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos.

Advertisement

Los imputados enfrentan cargos en Chile por delitos graves y violentos, y se les vincula con organizaciones criminales internacionales que operan en el país.

Las autoridades destacaron que este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía de Chile, la PDI y la Oficina Central Nacional de Interpol Santiago, en colaboración con fiscalías y unidades especializadas en EE. UU.