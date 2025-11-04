China busca impulsar la inversión y reforzar los lazos económicos con Rusia

Caracas / Foto: Archivo.- El presidente chino, Xi Jinping, calificó este martes la relación con Rusia como una “elección estratégica” y llamó a profundizar la cooperación económica y política entre ambos países, en medio de crecientes tensiones con Occidente y sanciones impuestas a Moscú por la guerra en Ucrania.

Durante el trigésimo encuentro ordinario entre los jefes de Gobierno de China y Rusia, el primer ministro ruso Mijaíl Mishustin visitó Beijing para consolidar los vínculos bilaterales y promover nuevas inversiones. La cita se produce mientras Rusia enfrenta una fuerte presión internacional por su invasión de Ucrania.

En el Gran Palacio del Pueblo, Xi destacó que las relaciones bilaterales “se han mantenido en un curso de desarrollo de alto nivel y calidad, avanzando con firmeza pese a un entorno internacional turbulento”.

“Salvaguardar, consolidar y desarrollar las relaciones entre China y Rusia es una elección estratégica para ambas partes”, afirmó el mandatario.

El líder chino subrayó sectores prioritarios para impulsar nuevos motores de crecimiento: energía, agricultura, aeroespacial, economía digital y desarrollo verde. También expresó su disposición a vincular el XV Plan Quinquenal chino con las estrategias de desarrollo económico y social de Rusia, con el fin de “promover un crecimiento de mayor calidad”.

Xi instó además a “mantener una coordinación estrecha” e “implementar los consensos alcanzados” con su homólogo ruso Vladímir Putin, para “ampliar el pastel de la cooperación” y contribuir “al desarrollo global y la paz mundial”.

Por su parte, Mishustin —quien transmitió los saludos de Putin— aseguró que Moscú está dispuesta a trabajar con Beijing “para implementar los acuerdos de ambos jefes de Estado y profundizar la cooperación en los ámbitos económico, científico y tecnológico”, según la agencia rusa TASS.

Ambos gobiernos emitieron un comunicado conjunto en el que acordaron “reforzar la cooperación en todos los campos y responder de manera adecuada a los desafíos externos”.

Rusia, por su parte, reiteró su adhesión al principio de “una sola China” y su rechazo a cualquier intento de “independencia de Taiwán”. Beijing considera que la isla forma parte de su territorio, mientras que el gobierno taiwanés insiste en su soberanía.

La cooperación estratégica entre China y Rusia se consolidó en febrero de 2022, cuando Xi y Putin firmaron una “asociación sin límites”, días antes de la invasión rusa a Ucrania.

Desde entonces, Beijing ha mantenido una posición ambigua: pide respeto a la “integridad territorial de todos los países”, incluida Ucrania, pero también reclama atención a las “legítimas preocupaciones de seguridad” de Rusia. Además, se opone a las “sanciones unilaterales ilegales” impuestas por Occidente.

Esa postura ha permitido a Moscú amortiguar el impacto de las sanciones, con un aumento del comercio bilateral, transacciones en yuanes y una cooperación energética más estrecha.

No obstante, en los últimos meses el comercio entre ambos países se ha desacelerado, mientras China enfrenta mayor presión de Estados Unidos en materia tecnológica y comercial. En octubre, las petroleras estatales chinas suspendieron las compras de crudo ruso por vía marítima tras las sanciones estadounidenses a Rosneft y Lukoil, las dos principales empresas petroleras rusas.

El encuentro entre Xi Jinping y Mijaíl Mishustin reafirma la visión de Beijing y Moscú como socios estratégicos frente a Occidente, aunque también deja ver los límites económicos y diplomáticos de una alianza que enfrenta las tensiones de un orden internacional cada vez más fragmentado.

