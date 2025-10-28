Vitrina
Chris Evans y su esposa Alba Baptista le dan la bienvenida a su primer hijo
De acuerdo con los registros obtenidos por TMZ, la estrella de Hollywood y Baptista tuvieron a su primogénito el sábado
Caracas/Foto: Getty Images.- El actor estadounidense Chris Evans, mundialmente famoso por su papel del 'Capitán América' en Marvel, se ha convertido en padre por primera vez después de que su esposa Alba Baptista diera a luz a su primer hijo.
De acuerdo con los registros obtenidos por TMZ, la estrella de Hollywood y Baptista tuvieron a su primogénito el sábado. Sin embargo, se desconoce el nombre o si es niño o niña.
Chris Evans y Alba Baptista se casaron el 9 de septiembre de 2023, en una ceremonia privada en Cape Cod, luego de hacer oficial su relación en Instagram 9 meses antes.
Los rumores de embarazo empezaron a circular en verano, después de que una cuenta de fans de la pareja publicara un tributo al Día del Padre. En este, se etiquetó a los padres de la pareja y Luiz Baptista, papá de la mujer, dejó un revelador comentario: "Muchas gracias. Querido Chris, ¡llega tu turno!".
Los fans tomaron este comentario como una alusión a que el matrimonio posiblemente se convertiría en una familia de tres próximamente.
Alba Baptista, de nacionalidad portuguesa, conoció a Chris Evans en Europa y, según People, sus amigos lo llamaron "amor a primera vista".
En mayo, TMZ indicó que el actor que dio vida a Steve Rogers puso su mansión de Hollywood Hills en el mercado por 7 millones de dólares. Una fuente reveló que estaba abandonando la casa para mudarse más cerca de su familia en el este.
