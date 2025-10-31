Sucesos
Cicpc abatió a extorsionador: exigía 100 dólares por camión a comerciantes del Mercado de Coche
El director de la policía científica, Douglas Rico, informó que el antisocial formaba parte de dos peligrosas organizaciones criminales
Caracas/Foto: Archivo.- El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) abatió en Ocumare del Tuy, estado Miranda, a un extorsionador identificado como Joel Antonio Colina, de 40 años, el cual exigía 100 dólares a los comerciantes del Mercado de Coche por cada camión con mercancía que entraba al sitio.
Según el director del organismo, Douglas Rico, Colina era miembro de las peligrosas organizaciones criminales de Yender La Vega y Dimas La Guaira, que mantienen azotados a los comerciantes del Mercado de Coche.
Explicó que el antisocial presentaba una solicitud por homicidio intencional y era activamente buscado por las comisiones de la División de Investigaciones de Extorsión, quienes lograron ubicarlo en un caserío de Ocumare del Tuy.
"Se pudo conocer que este delincuente era el encargado de ubicar a los comerciantes del mercado, e informarles que, por órdenes de Yender y Dimas, debían cancelar 100 dólares por cada camión que ingresaba al mismo. De lo contrario, atentarían contra su integridad física o las unidades", señaló.
Rico precisó que el extorsionador, al verse acorralado por las comisiones policiales, desenfundó un arma de fuego para accionarla contra las autoridades, lo que dio inicio a un intercambio de disparos en el que falleció.
"Se continúa el trabajo de investigación a fin de desarticular estas organizaciones delictivas que perjudican a los pequeños y grandes comerciantes de Coche", agregó la autoridad.
Finalmente, dijo que el caso quedó a la orden del Ministerio Público.
