CIDH ordena medidas a favor de Jorge Glas por "riesgo a su salud"
Caracas / Foto: Archivo.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIdh) emitió medidas provisionales a favor del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, actualmente recluido en la prisión de máxima seguridad "La Roca", ubicada en el suroeste de Ecuador.
Sonia Vera, abogada del equipo defensor de Glas, informó en X que la Corte instruyó al Estado ecuatoriano a garantizar "atención médica, psicológica y psiquiátrica permanente; permitir visitas de familiares, abogados y médicos de confianza; mantener la mesa técnica de salud y presentar informes periódicos sobre su estado de salud".
Según la defensa, la decisión responde al "riesgo cierto de daño irreparable a la vida, integridad y salud física y mental" del exfuncionario.
Glas fue detenido el 5 de abril de 2024 tras un operativo policial en la Embajada de México en Quito, luego de solicitar asilo diplomático. Actualmente cumple una condena de ocho años por dos sentencias firmes por corrupción y se encuentra inhabilitado de manera permanente para ejercer cargos públicos o en instituciones financieras.
La Corte también pidió la "creación de una mesa técnica que permita la coordinación entre los médicos tratantes y los representantes legales de Glas, para supervisar su condición de salud y emitir recomendaciones".
El Estado deberá informar sobre las acciones implementadas en un plazo máximo de un mes desde la notificación y actualizar cada tres meses hasta que la Corte decida sobre el levantamiento de las medidas.
En junio pasado, un tribunal ecuatoriano impuso una pena adicional de 13 años a Glas y a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, por presunto "uso indebido de fondos públicos" destinados a la reconstrucción tras el terremoto de 2016.
