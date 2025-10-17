CIDH rechaza el atentado contra activistas venezolanos en Bogotá y pide una “pronta investigación” 

Caracas/Foto: Archivo.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó este jueves el atentado contra el activista Lgbtiq+ Yendri Velásquez y el consultor político Luis Peche, ocurrido el pasado lunes al norte de la ciudad de Bogotá, Colombia.

“CIDH condena el atentado con armas de fuego contra el defensor Lgbti Yendri Velásquez y el activista político Luis Peche, ambos de nacionalidad venezolana, ocurrido el 13 de octubre en Bogotá”, escribió el órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su cuenta de X.

El organismo recordó que Velásquez “cuenta con una solicitud de protección internacional en proceso en Colombia, debido a las represalias recibidas en su país”.

Ante ello, llamó al Estado colombiano a “investigar pronta y diligentemente el atentado” con el objetivo de “identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, considerando como posible móvil las actividades de defensa y activismo que ejercían en Venezuela”.

La tarde del lunes 13 de octubre, Velásquez y Peche fueron baleados al salir de un edificio en el norte de Bogotá por dos personas no identificadas que los esperaban en un automóvil.

Aunque aún no se conoce quién está detrás del ataque, las autoridades colombianas informaron que ya iniciaron una investigación.

Horas después del incidente, Peche aseguró que no detendrá su trabajo. “Hacer política, defender derechos humanos o incluso opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país”, escribió en su cuenta en la red social X.

El activista confirmó que se encuentra bien, al igual que Velásquez, y agradeció a todos los que se han pronunciado sobre el hecho. “Hoy mi hermano de vida Yendri y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando, pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo”, añadió.

El miércoles, Peche solicitó a las autoridades colombianas iniciar una investigación “rápida y transparente” para esclarecer el ataque.

“Mi mensaje es claro: los activistas venezolanos necesitamos protección. Muchos tuvimos que ampararnos en otros países para escapar de la persecución, pero la represión trasnacional es real, y lamentablemente, Venezuela ya reúne varios casos graves", afirmó.

Asimismo, pidió que el ataque sirva como una “oportunidad para visibilizar la vulnerabilidad de tantos venezolanos” que “no pueden vivir” en su país y enfatizó que, “sin protección legal, tampoco podemos hacerlo en un país como Colombia”.







