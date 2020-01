Caracas. Gustavo Adolfo López Barrientos, quien se identifica como un copeyano socialcristiano por convicción, divulgó este viernes una carta abierta en la que fijó posición acerca de la tolda verde, que se mantiene en un conflicto permanente desde que fue intervenido por Tribunal Supremo de Justicia que responde a las órdenes del régimen.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de Nicolás Maduro, convalidó el pasado 27 de agosto los nombramientos de las autoridades del Partido Social Cristiano Copei, encabezadas por Mercedes Malavé como presidenta.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia anunció el pasado 3 de diciembre que la Sala Constitucional designó una nueva junta directiva de forma temporal para el partido político social-cristiano, Copei. La sentencia nº 0461 destituyó a Mercedes Malavé de su cargo como presidenta de la organización y nombró a Miguel Salazar.

Tras la solicitud de quien fungió como presidente de Copei, Roberto Enríquez, el Tribunal Supremo de Justicia intervino la organización en 2015, generando una disputa interna que terminó con la escisión de la tolda verde, provocando la pérdida de buena parte de su militancia.

En las elecciones parlamentarias del 2015 la Mesa de la Unidad Democrática expulsó de sus filas a la organización política por sus conflictos con la junta ad hoc impuesta por el TSJ.

Carta abierta

No soy un militante activo de la organización, pero soy socialcristiano por convicción. Mi padre me enseño a querer la doctrina social de la iglesia y con ello me introdujo en ese mundo partidista. Con los años he visto pasar a cantidad importante de dirigentes como sus representantes. Lideres distintos han colmado la escena y se ha llegado al poder por el camino de la participación electoral.

Fuimos enseñados a través del trabajo y el compromiso a crear mística y sentido de pertenencia.

La política de nivel estaba dada por el debate de propuestas simentadas en el pensamiento socialcristiano. Eramos portadores del estandarte de la libertad. Las nuevas generaciones participaban de la toma de decisiones, pero se imponía el respeto a las opiniones de los demás.

Aprendimos a ganar y a cobrar, pero también a perder y reconocer al contrario. No nos entregamos, luchamos y defendimos lo nuestro en el marco de la norma aceptada por todos. Hoy nadamos sin rumbo. La mezquindad nos gobierna, y la deformación nos carcome. Nos parecemos a los comunistas, llenos de odio, y atacamos al contrario como enemigo. Cuanta falta hace el vuelvan caras.

Copei no es la sombra de sus principios y valores. La corrupción que se evidenció en la gestión de Cesar Pérez Vivas, no solo fue el piso para que retornará al poder los fascistas, sino que dió nacimiento a corruptos convertidos en dirigentes como es el caso de Franklin Duarte. Persona que fue cuestionado por corrupción por el manejo doloso en la Caja de Ahorros de la Policía del Táchira. Allí Pérez Vivas jugo a la impunidad y lo consiguió y ese seudo dirigente aprendió a delinquir.

Son mis compañeros de Copei los responsables de ese entuerto y que ahora quieren lavarse las manos. Así actúan los irresponsables. Franklin Duarte no actuó solo en la traición a los venezolanos, era el supuesto Secretario General de lo que denominan el Copei legítimo que capitanean Cesar Pérez Vivas y Fernando Andrade.

Este señor Fernando Andrade tengo conociéndolo como dirigente de Copei desde que su papá le consiguió como premio que fuera Alcalde de Michelena. El señor Andrade padre, acostumbrado a hacer dinero y vivir a expensas de los gobiernos de turno, creyó conveniente que su mascota tenía que ser además gobernador del Táchira. Tal vez pensó que así saqueaba el erario público sin intermediarios. También muy amigo de Pérez Vivas.

Lamentable, en Copei se impregnó la opacidad. La creatividad paso al olvido, y ahora nos dirigen enclenques raponeros.

AD nos ganó las primarias a gobernadores, y seguimos sin reconocer a los ganadores. El comportamiento de nuestra dirigencia ha sido decepcionante porque entienden la política para la prevenda. Franklin Duarte de policía pasó a millonario. Eso no se entiende si ni remuneración recibía desde la Asamblea Nacional.

La mediocridad gobierna en COPEI. Me niego a callar tal aberración y pido perdón.