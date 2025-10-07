Clippve pidió al MP investigar "agresiones y amenazas" durante una misa en Caracas

Caracas/Foto referencial: Getty Images.- El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) pidió este martes al Ministerio Público (MP) abrir una investigación por las “agresiones, amenazas y hostigamientos” que, según denunció, sufrieron el pasado domingo por parte de un grupo de personas que identificó como “afectos al oficialismo”, quienes habrían intentado impedir una actividad celebrada en Caracas.



En un mensaje publicado en X, el Comité detalló que desde el inicio de la actividad, efectuada en la Capilla San Antonio, ubicada en la avenida San Martín, un grupo de al menos diez personas —algunas vestidas con indumentaria con "consignas oficialistas"— se aproximaron al lugar con un “tono amenazante”.

“Desde el inicio, al menos diez personas —algunas con indumentaria que mostraba consignas oficialistas— se acercaron con tono amenazante, nos agredieron verbal y físicamente, profirieron amenazas de encarcelamiento arbitrario y aseguraron contar con el respaldo de una presunta autoridad municipal para impedir la ceremonia”, explicó.

Subrayó que los hechos representan una “grave violación a la libertad de culto y al derecho a la reunión pacífica”, ambos consagrados en la Constitución. Además, destacó que existe “evidencia audiovisual”, disponible en redes sociales y medios digitales, que muestra los rostros y acciones de “quienes intentaron impedir la misa”.

Ante ello, la organización exigió al Ministerio Público "abrir de inmediato una investigación penal de oficio" para identificar y sancionar a los “responsables materiales e intelectuales de las agresiones”.

También solicitaron “medidas de protección urgentes para las madres, familiares, amigos y defensores que ejercen su derecho a la fe y a la exigencia de justicia en contextos de riesgo”, así como “garantías de no repetición y pleno respeto al ejercicio pacífico de los derechos humanos fundamentales”.

Denuncia sobre “agresiones”

De acuerdo con el Comité, los sujetos profirieron “insultos, agresiones verbales y físicas", y “amenazaron” con “encarcelamientos arbitrarios”, alegando tener el respaldo de una "presunta autoridad municipal para impedir la ceremonia".

El acto estaba dedicado a los beatos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, e incluyó oraciones por la libertad de las "personas detenidas por motivos políticos".

Durante la eucaristía, la “intimidación” se “extendió” al interior del templo, cuando tres mujeres, presuntamente funcionarias, ingresaron para “grabar y fotografiar” a los asistentes, “violando la libertad de culto y el carácter sagrado del espacio".

Al concluir la eucaristía, la organización precisó que los "agresores" se trasladaron a la Plaza Italia, frente a la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, acompañados por al menos 20 individuos en motocicletas, identificados como "colectivos", quienes “agredieron” a las madres, familiares, defensores, niños y personas mayores que se retiraban del sitio.

“También fueron víctimas de hostilidad periodistas y trabajadores de medios que documentaban la actividad. Resultaron increpados con interrogatorios amenazantes, en un claro intento de intimidar y silenciar a la prensa libre que acompaña y visibiliza las denuncias de las víctimas de la represión en Venezuela”, precisó.

Finalmente, instaron a los organismos internacionales de protección de derechos humanos a “tomar las acciones pertinentes” para “proteger a las víctimas, garantizar su integridad y acompañar la legítima exigencia de justicia, libertad y no repetición”.