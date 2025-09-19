Colapso de vivienda en Caracas deja un muerto y cuatro heridos

Caracas / Foto: @cpablopalacios.- Una vivienda de tres niveles colapsó entre este viernes en el sector La Esperanza de la parroquia San José de Cotiza, municipio Libertador, dejando como saldo la muerte de una mujer mayor y cuatro personas heridas, según informó el Cuerpo de Bomberos de Caracas.

Tres ciudadanos fueron trasladados al Hospital Dr. José María Vargas antes de la llegada de los bomberos. Entre los lesionados se encuentra Natali Noguera, de 32 años, quien sufrió escoriaciones leves y permanece bajo observación médica.

También resultó herida Osmelia Febres, de 60 años, diagnosticada con una fractura de clavícula tras quedar atrapada parcialmente entre los escombros.

Un niño de apenas un año de edad, fue rescatado y trasladado al hospital sin lesiones aparentes, aunque recibió atención médica preventiva por el impacto del siniestro. Además, una adolescente de 14 años fue encontrada consciente, pero con signos de desorientación y golpes menores, por lo que también fue trasladada para evaluación clínica.

El siniestro se registró alrededor de las 11:20 p.m. del jueves, cuando la estructura cedió de manera total. Los equipos de rescate activaron un puesto de comando en la zona para coordinar las labores de búsqueda y socorro que se extendieron durante la madrugada.

En horas de la mañana de este viernes, los rescatistas localizaron bajo los escombros el cuerpo sin signos vitales de una mujer mayor que permanecía desaparecida desde el inicio de la emergencia.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, se trasladó hasta el sitio y aseguró que las familias vecinas afectadas están siendo atendidas y reubicadas temporalmente en zonas seguras, mientras los técnicos del Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres de Caracas llevan a cabo inspecciones para descartar riesgos adicionales.









