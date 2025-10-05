Mundo
Colombia confirma negociaciones para la liberación de connacionales detenidos en Venezuela
La canciller subrayó que el principal objetivo de las gestiones es garantizar el debido proceso para los detenidos
Caracas/Foto: Archivo.- La Cancillería de Colombia confirmó este domingo que está llevando a cabo negociaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro con el objetivo de lograr la liberación de los ciudadanos colombianos que se encuentran detenidos “arbitrariamente” en Venezuela.
La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, informó a RCN sobre el avance, citando como precedente liberaciones previas gestionadas por otros países.
"Venezuela negoció con Estados Unidos y liberaron a seis personas. Entonces estamos en estas negociaciones diplomáticas para que también sean liberados los colombianos", declaró.
La Cancillería estima que al menos 40 colombianos están retenidos en el país, muchos de ellos por motivos políticos o bajo circunstancias consideradas arbitrarias. Subrayó que el principal objetivo de las gestiones es garantizar el debido proceso para los detenidos.
Ante esto, la ministra Villavicencio reafirmó que el gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene su postura de no reconocer la legitimidad del resultado electoral venezolano de 2024.
"Estas personas están acusadas de algunos delitos, pero lo que nosotros pedimos es el debido proceso para ellas, para que puedan tener sus abogados y si no tienen ninguna imputación que signifique un delito sean liberadas," aseguró.
Reclamo de los familiares
Por su parte, los familiares de los detenidos han expresado su profunda angustia, indicando que en muchos casos han pasado meses sin poder establecer comunicación con sus parientes.
Nubia Mise, familiar de uno de los retenidos, manifestó la dificultad para obtener información. "No sabemos nada del caso de él. Siempre niegan la causa, el caso. En Venezuela no hay justicia," afirmó.
Algunos detenidos han sido señalados por las autoridades venezolanas de delitos como traición a la patria o incitación al odio, e incluso presentados como supuestos paramilitares o mercenarios, señalamientos que los familiares han rechazado de manera categórica.
La Cancillería se comprometió a realizar todas las acciones en el marco del derecho internacional humanitario para asistir a los connacionales.
