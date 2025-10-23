Mundo
Colombia extraditará a Chile a presunto miembro del "Tren de Aragua" por crimen de Ronald Ojeda
De acuerdo con la documentación remitida por Chile, Carrillo Ortiz, alias "Gocho", habría actuado como integrante de la célula "Los Piratas" o "Los Piratas de Aragua", brazo armado del "Tren de Aragua" en Santiago
Caracas.- La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobó este jueves la extradición del ciudadano colombo-venezolano Luis Alfredo Carrillo Ortiz, de 27 años, requerido por la justicia chilena por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita y secuestro con homicidio, dentro de las actividades de la organización criminal transnacional "Tren de Aragua".
Lea también: Familias de dos vascos detenidos en Venezuela exigen su liberación tras más de un año en prisión
Carrillo Ortiz fue capturado el 5 de febrero de 2025 en Boyacá, por la Dirección de Investigación Criminal y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de la Policía Nacional.
De acuerdo con la documentación remitida por Chile, Carrillo Ortiz, alias "Gocho", habría actuado como integrante de la célula "Los Piratas" o "Los Piratas de Aragua", brazo armado del "Tren de Aragua" en Santiago.
Vinculación al caso Ojeda
Se le señala como partícipe en el secuestro y homicidio del ex teniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido el 21 de febrero de 2024. Según los expedientes, la víctima fue privada de su libertad y posteriormente asesinada por asfixia.
Carrillo Ortiz y otros acusados excavaron un hoyo al interior de un domicilio en la "toma Santa Marta" donde enterraron el cuerpo de la víctima, el cual fue introducido previamente en una maleta con cal, cubriendo la superficie con una construcción de radier de cemento para evitar el hallazgo del cuerpo, el cual fue localizado el 1 de marzo de 2024.
La Corte Suprema estableció condiciones para la extradición, entre las que se incluyen la prohibición de juzgar a Carrillo Ortiz por delitos distintos a los que motivaron su entrega, así como de imponerle pena de muerte, prisión perpetua, tortura o tratos inhumanos.
También pidió garantizar "su derecho a un proceso justo, el descuento del tiempo detenido en Colombia de una eventual condena en Chile, y el compromiso de las autoridades chilenas de informar sobre el desarrollo del proceso y permitir su contacto regular con la familia".
La defensa de Carrillo Ortiz había solicitado el rechazo de la extradición, alegando la existencia de una solicitud concurrente de Venezuela por "delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, extorsión agravada y legitimación de capitales, los cuales consideró de mayor gravedad".
No obstante, la Corte recordó que mediante concepto anterior ya había denegado la extradición a Venezuela, aplicando el principio locus delicti commissi, ya que los hechos por los que se le reclama ocurrieron en territorio chileno.
Maduro reitera críticas contra YouTube tras la eliminación de su canal: “Sigan con su censura, imbéciles”
Trump desmiente envío de bombarderos B-1 cerca de Venezuela: “Es falso”
Padrino López aseguró que cualquier operación de la CIA contra Venezuela "fracasará"
Colombia extraditará a Chile a presunto miembro del "Tren de Aragua" por crimen de Ronald Ojeda
Casa Blanca evita hablar de “cambio de régimen” en Venezuela y reitera que no “tolerará el narcoterrorismo”
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.608,92 puntos este 23 de octubre
Rusia asegura que se beneficiará de las sanciones impuestas por Donald Trump
El despliegue de EE. UU. en el Caribe carece de fuerzas para operaciones a gran escala en Venezuela
Gerardo Blyde niega participación en supuesta "negociación secreta" con diplomáticos
Alicia Machado habló del operativo de EE. UU. y envió mensaje a Trump
Calentador de agua provoca la muerte de un padre y sus dos niños en Mérida
En video: tiburón nodriza sorprende a temporadistas en cayo Los Juanes del Parque Morrocoy
Esta es la fecha de pago de la pensión del IVSS de noviembre
Capriles pide "dejar de jugar" con los venezolanos en las redes: "Basta de tanta fantasía"
Tendencias
-
Economía2 días.
Delcy Rodríguez se reunió con personal de Intevep y Pdvsa para "supervisar avances" en la industria petrolera
-
Economía2 días.
El futuro de Warner Bros. Discovery en revisión: la compañía estudia una posible venta
-
La Lupa1 día.
Carmelina Nuzzo: la futura diseñadora que lucha contra el cáncer necesita nuestra ayuda
-
Economía1 día.
Gobierno anuncia el pago del primer mes de aguinaldos para pensionados del IVSS
-
Economía1 día.
Delcy Rodríguez advierte a Trinidad y Tobago: "El gas lo tienen que pagar"
-
País1 día.
Una avioneta se estrelló tras despegar en Táchira: confirman dos fallecidos
-
Sucesos1 día.
Planeaba huir del país: detenido joven en el Zulia por asesinar una señora de 70 años en su vivienda
-
La Lupa1 día.
Robar museos, una moda que no luce tan difícil