Economía
Colombia y Venezuela "trabajan" para habilitar el transporte de carga por Tienditas
Olger López, secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander, informó que se adelantan gestiones para ampliar la franja horaria de circulación y establecer mecanismos aduaneros que permitan canalizar el tránsito de carga pesada desde este punto fronterizo
Caracas / Foto: Archivo.- Autoridades de Colombia y Venezuela trabajan de manera conjunta para habilitar plenamente el transporte de carga por el puente internacional Atanasio Girardot, conocido popularmente como Tienditas.
Lea también: Trump insiste en que impondrá arancel del 100 % a las películas "producidas fuera de EE. UU."
Olger López, secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander, informó a Caracol Radio que se adelantan gestiones para ampliar la franja horaria de circulación y establecer mecanismos aduaneros que permitan canalizar el tránsito de carga pesada desde este punto fronterizo.
“Hoy hay condiciones que nos limitan tanto en territorio colombiano como en el venezolano, pero estamos logrando los acuerdos necesarios”, señaló el funcionario.
El puente Atanasio Girardot fue inaugurado el 1 de enero de 2023, pero hasta ahora su potencial para el transporte de carga no ha sido aprovechado en su totalidad.
Por su parte, la Asociación de Transporte de Carga Internacional de Colombia y Venezuela (Asotranscolve), indicó recientemente que ya fue solucionado el “entuerto” con la póliza exigida para circular en territorio venezolano.
Aurelio Cepeda, vicepresidente del gremio, explicó a Diario La Nación que la aseguradora venezolana "Estar Seguros" de inició la emisión de pólizas con corresponsalía en Colombia, lo que permite regularizar a más de 1.000 vehículos de carga.
La póliza tiene un costo aproximado de 281 dólares y su disponibilidad era una de las principales trabas para el transporte binacional. Cepeda destacó que, en lo que va de 2025, más de 12.000 vehículos han cruzado por los principales pasos internacionales, siendo Tienditas el más utilizado.
Contexto comercial
El fortalecimiento del transporte de carga coincide con un repunte del intercambio comercial. Según datos de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana (Cavecol), entre enero y mayo de 2025 el comercio bilateral alcanzó los 478,6 millones de dólares, un incremento del 20 % frente al mismo periodo de 2024.
No obstante, las exportaciones venezolanas a Colombia cayeron un 13,4 % hasta ubicarse en 47,8 millones de dólares, mientras que las importaciones desde el vecino país aumentaron 25,3 %, reflejando un desequilibrio en la balanza comercial a favor de Bogotá.
El pasado 17 de julio, los gobiernos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro firmaron un memorándum de entendimiento para crear una “zona de paz, unión y desarrollo binacional”. La iniciativa busca beneficiar a los pueblos fronterizos de Norte de Santander, Táchira y Zulia, a través de proyectos conjuntos en materia económica y social.
Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, calificó la medida como “un paso histórico y estratégico” que responde a la visión de integración regional impulsada por ambos mandatarios.
Cabello asegura que Venezuela mantiene “postura crítica” frente a la ONU por “su falta de respuesta”
Stephen Miller, el funcionario que ordenó los ataques a barcos venezolanos
Colombia y Venezuela "trabajan" para habilitar el transporte de carga por Tienditas
Trump insiste en que impondrá arancel del 100 % a las películas "producidas fuera de EE. UU."
“Sigue respirando”: la serie de 6 capítulos que resurgió en Netflix y se ubica entre las más vistas en 2025
"Temo por mi vida": venezolana en Perú denunció que intentaron degollarla frente a su domicilio
PIVCA lanzó la primera serie de obligaciones al portador por 3 millones de dólares
Nacho habla sobre problemas de salud de Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos”
Tras 19 meses desaparecido: hallan el cadáver de un comerciante en Carabobo y detienen a los homicidas
MP imputa a un sujeto que mató a su esposa a golpes con un palo en Guárico
Venezuela denuncia en la ONU una “amenaza militar ilegal e inmoral" en su contra
Bolsa de Valores de Caracas presentó oportunidades de inversión a empresarios chinos
EE. UU. revoca la visa de Gustavo Petro por "incitar a la violencia"
Índice Bursátil Caracas cerró en 1.082,69 puntos este 26 de septiembre
Tendencias
-
Vitrina1 día.
Nacho habla sobre problemas de salud de Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos”
-
Sucesos1 día.
Tras 19 meses desaparecido: hallan el cadáver de un comerciante en Carabobo y detienen a los homicidas
-
Economía23 horas.
El venezolano Juan Ramírez se declaró culpable del fraude que provocó la quiebra de Nodus Bank
-
Mundo1 día.
Bukele arremete contra la Asamblea General de la ONU y la tilda de "inútil"
-
Mundo1 día.
Rusia dice estar "muy preocupada" por la situación cerca de las aguas territoriales de Venezuela
-
Mundo1 día.
Europa pondrá en marcha un nuevo sistema digital de control fronterizo a partir del 12 de octubre
-
Mundo19 horas.
"Yo respeto tu opinión": Guaidó llama a la policía tras sentirse agredido por un venezolano que reclamó por "el dinero" (Video)
-
Vitrina1 día.
“Ordinaria e hipócrita”: Carolina Tejera carga contra Norkys Batista