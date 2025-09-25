Mundo
Comando Sur de EE. UU. difunde imágenes del entrenamiento anfibio en el Caribe
El denominado grupo anfibio incluye buques de asalto, infantes de marina y aeronaves de apoyo
Caracas/Foto: Archivo.- El Comando Sur de Estados Unidos publicó este miércoles un video que muestra el entrenamiento anfibio de su Armada en el Caribe, como parte del despliegue militar que Washington mantiene en la región.
Las imágenes, grabadas en Puerto Rico, exhiben a militares de élite practicando tiro con fusiles, llevando a cabo ejercicios en zonas rurales y en el mar.
El denominado grupo anfibio incluye buques de asalto, infantes de marina y aeronaves de apoyo, lo que les permite ejecutar operaciones de desembarco, transporte de tropas y proyección de fuerza en escenarios costeros.
El video, difundido a través de la cuenta oficial del Comando Sur en la red social X, también documenta el despliegue de buques y aeronaves que Estados Unidos mantiene en la región.
Estas maniobras se dan en un contexto de crecientes tensiones con Venezuela, país que ha calificado la presencia militar estadounidense como una “amenaza a su soberanía”.
#Marines conduct amphibious training in the Caribbean where they are deployed in support of the #SOUTHCOM mission, @DeptofWar-directed operations, and @POTUS' priorities.
📽️: @22nd_MEU pic.twitter.com/PEKUgOOAXQ— U.S. Southern Command (@Southcom) September 24, 2025
Situación en el Caribe tras despliegue de EE. UU.
Las tensiones entre los países siguen en escalada. El pasado 2 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compartió el video del "ataque letal" a una embarcación con drogas que, según Washington, era "procedente" de Venezuela.
Desde su cuenta de X, se difundió el momento en el que militares estadounidenses disparan en contra de una embarcación que se trasladaba por la parte sur del mar Caribe.
En contraste, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez aseguró, que el video difundido se “fabricó con Inteligencia Artificial”.
Desde su cuenta de Telegram, el funcionario chavista precisó que el secretario estadounidense “le miente” al presidente Trump al ofrecerle como “prueba” del “ataque” un video creado con asistentes inteligentes.
El 11 de septiembre, las tensiones escalaron a un nuevo capítulo, después de que el Departamento de Defensa de EE. UU. calificara de "provocador" el sobrevuelo de aeronaves militares venezolanas contra los buques que Washington mantiene en el Caribe.
Asimismo, el 13 de septiembre el canciller de Venezuela, Yván Gil denunció que marines estadounidenses “abordaron de manera hostil” a nueve pescadores venezolanos que se encontraban en el mar Caribe, bajo jurisdicción venezolana, haciendo labores de pesca.
Destacó que los pescadores estaban autorizados por el Ministerio para salir a navegar en aguas venezolanas el pasado viernes, y aseguró que la incursión de los funcionarios estadounidenses se hizo en mar nacional.
Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró el 20 septiembre que al menos 17 presuntos “narcoterroristas” han muerto como consecuencia de los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
Francisco Rodríguez: "Citgo se va a perder de alguna u otra forma"
