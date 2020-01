Comando Sur: “Necesitamos fuerzas militares enfocadas y persistentes” contra Maduro

Caracas. El jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Craig Faller, aseveró este viernes ante la Comisión de Servicios Armados del Senado, que están dispuestos a contribuir para resolver la crisis venezolana generada por el régimen de Venezuela y los países que lo mantienen de diversas maneras, señalando a China, Cuba, Rusia e Irán.

Faller agregó que necesitan fuerzas militares enfocadas y persistentes que va desde brigadas de asistentes de seguridad hasta equipos pequeños de infantes de marina, que serían entrenados mediante un programa de asociación estatal de los Estados Unidos.

El militar cerró recordando que naciones vecinas como Brasil, Colombia y Chile están acogiendo a todos los migrantes venezolanos y que destinaron parte de su presupuesto en ayudas para las personas. Precisó que Colombia había gastado en 2019 2.5 millones de dólares para los refugiados de Venezuela.

#SOUTHCOM 's Adm. Craig Faller #SASC Testimony: “While #Russia , #Cuba , & #China prop up this illegitimate Maduro dictatorship, the democracies of the world look for a way to get the Venezuelan people what they deserve: a free & prosperous #Venezuela .” @deptofdefense pic.twitter.com/j2WgpL8KDB

#SOUTHCOM's Adm. Craig Faller #SASC Testimony: “The only way to attack this vicious circle is as a team. In this neighborhood, a little goes a long way & our partners are willing to contribute. But we need the right & focused, persistent military presence.” @deptofdefense pic.twitter.com/7eVq1tOXwh

— U.S. Southern Command (@Southcom) January 30, 2020