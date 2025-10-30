Economía
Comenzó el pago de dos bonos tasados en 128,90 y 74,41 dólares
Los beneficios forman parte de los bonos regulares que el Ejecutivo otorga mensualmente como complemento al ingreso de los empleados públicos y de empresas estatales
Caracas / Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro comenzó este jueves el pago de los bonos "Corresponsabilidad y Formación" y "Cuadrantes de Paz", por medio de la Plataforma Patria, correspondientes al mes de octubre de 2025.
De acuerdo con la información difundida en Telegram, el bono "Corresponsabilidad y Formación" está dirigido a los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado bajo nómina especial.
El monto del bono asciende a 28.584,00 bolívares, equivalentes a 128,90 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para este 30 de octubre.
El beneficio aumentó 37, 9 % respecto al pago de septiembre, cuando se asignaron 20.850,00 bolívares. Canal Patria Digital informó que la cantidad asignada varía según el organismo donde cada beneficiario presta sus servicios y el cargo que desempeña.
Asimismo, la Plataforma Patria anunció el bono “Cuadrantes de Paz”, dirigido a los funcionarios de seguridad y prevención, por un monto de 16.500 bolívares, equivalentes a 74,41 dólares, según la tasa oficial del BCV.
En los últimos días, la Plataforma Patria también ha llevado a cabo la entrega de otros beneficios sociales. Entre ellos se encuentra el bono “Movimiento Social Somos Venezuela”, con un monto de 1.012,50 bolívares, y el bono “Contra la Guerra Económica” correspondiente al mes de octubre, destinado a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), por un total de 9.950,00 bolívares.
Los beneficios forman parte de los bonos regulares que el Ejecutivo otorga mensualmente como complemento al ingreso de los empleados públicos y de empresas estatales.
