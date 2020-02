Caracas/ Foto: @Presidencia_VE. La Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, encabezada por el comisionado Humberto Prado, dio a conocer este sábado a través del Centro de Comunicación Nacional su preocupación por registrarse 25 feminicidios ocurridos en enero de 2020. Aseguran que refleja una discriminación estructural contra la mujer que también se evidencia en el resto de los países de la región latinoamericana, razón por la que aseveran que repercute negativamente sobre las niñas, adolescentes y mujeres venezolanas.

La Comisión se encargará de analizar los hechos a la luz de estándares internacionales en materia de DDHH y formulará las recomendaciones que estima más convenientes. Los 25 homicidios tomaron lugar en los Estados Aragua, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Miranda, Trujillo, Vargas y Zulia. La mayoría perpetrados por sus parejas y exparejas. Además, se contabiliza la muerte de dos menores de edad: Anubis Contreras, de 10 años y Geraldine Quintero, de 16 años, respectivamente, ambas del estado Mérida.

Por su parte, revelaron que con el paso de los años ha aumentado el número de feminicidios en Venezuela, ya que registraron que 2019 cerró en 167 feminicidios. Colombia, sería el país con la mayor tasa de feminicidios de venezolanas, habiendo registro de un total de 57 muertes en el año 2019 (9 menores de edad). En el exterior, solo en 2019, al menos 41 mujeres venezolanas fueron despojadas de su documentación, ingresadas en una red de trata de personas y asesinadas.

Asimismo, reportaron que actualmente solo hay cuatro casas de abrigo para mujeres víctimas de violencia en Venezuela en los estados Aragua, Cojedes, Sucre y Trujillo, sin embargo, solo dos permanecen abiertos y con graves dificultades de funcionamiento. Alertaron que ante la emergencia humanitaria se incrementó la violencia sexual por el tráfico ilícito de personas, en particular de mujeres y niñas en los estados Anzoátegui, Miranda, Táchira, Vargas y Zulia.

La Comisión considera que se presentan, al menos, tres problemas centrales relativos a la violencia de género en Venezuela:











I. La impunidad: por una parte, un porcentaje mínimo de mujeres víctimas de violencia denuncian a sus agresores (32,14%)4. Ello parece indicar que existe en Venezuela, como en otros países de las Américas, fallas importantes en la obligación de prevención estatal en tanto subsiste un contexto de limitado acceso a la justicia, de patrones estereotipados y de permisividad social frente a la violencia de la mujer. Por otra parte, aquellas que denuncian, se ven condenadas a un proceso donde constantemente se violan sus garantías constitucionales, especialmente a la luz de una emergencia humanitaria compleja. De hecho estas mujeres, de llegar a juicio, tienen solo un 4% de posibilidad de obtener una sentencia condenatoria. Esto quiere decir, que sólo 0,000004% de los agresores denunciados responden ante el sistema judicial. Si bien sería falaz presumir que el 96% son personas efectivamente culpables, es de conocimiento público la situación de usurpación del poder judicial en Venezuela, la cual pone en tela de juicio toda decisión que emane de él.

II. La no divulgación de información de interés público sobre los feminicidios: Venezuela ha sido particularmente señalada a nivel internacional porque el Ministerio Público no publica las cifras oficiales de feminicidio desde el 2016 y de pronunciarse al respecto lo hace de forma verbal. Precisamente, las restricciones a las cifras y estadísticas consolidadas, actualizadas y debidamente desgregadas relativas a los derechos de las mujeres, impide un análisis comprehensivo, invisibiliza factores de vulnerabilidad, y contribuye a perpetuar la impunidad de estos crímenes en un contexto de estereotipos discriminatorios basados en género y de discriminación estructural contra las mujeres.

III. La ausencia de un reglamento de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: tal como ha establecido el SIDH, esto significa que no se encuentran detalladas las obligaciones de las autoridades ante la denuncia de una mujer desaparecida y por lo tanto pueden afectar considerablemente la búsqueda inmediata y la prevención de otros actos de violencia en contra de las víctimas. Ello favorece -en conjunto con las actitudes y prácticas discriminatorias habituales- a una absoluta falta de seriedad ante la denuncia, e incentiva la ausencia de acciones concretas e inmediatas, así como líneas de investigación que suelen estar guiadas hacia el modo de vida de la víctima y sus relaciones, resultando todo lo anterior en investigaciones que no son ni diligentes ni imparciales. Tal fue el lamentable caso de Linda Loaiza López Soto. La negligencia se evidencia al observar que en muchos casos, las mujeres asesinadas en las Américas habían denunciado con anterioridad a sus agresores, enfrentado graves hechos de violencia doméstica o sufrido ataques o tentativas de homicidio anteriores. En síntesis, la existencia de una ley especial sobre la violencia de género y un ministerio dedicado a atender la temática no son medidas adecuadas ni efectivas si en la práctica no despliegan acciones reales y concretas tendientes a respetar y garantizar los derechos de las mujeres. Estos organismos, lejos de ser útiles para atenuar la crisis estructural de discriminación en Venezuela, fomentan la burocracia y la falta de atención debida a las víctimas. Han fracasado y evidencia de ello es el aumento sostenido y alarmante de las cifras de feminicidio en el país.