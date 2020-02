Comisionado Prado exigió la libertad inmediata de Roberto Marrero

Caracas/ Foto: @Presidencia_VE. El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, y el abogado Joel García, ofrecieron este miércoles una rueda de prensa en la que expusieron las distintas irregularidades que se han realizado en el caso de los presos políticos en Venezuela. En ese sentido, detallaron el caso de Roberto Marrero, en el que coincidieron que debe ser puesto en libertad inmediata.

“Todo está documentado, incluso los informes de la señora Bachellet. Se mantiene y ha aumentado la violación de los Derechos Humanos. Estos nombres y apellidos son insumos para la CPI. No se van a escapar de eso, pronto se verá los resultados de todo este esfuerzo. Cuando llega la justicia comienzas las excusas, pero como dicen en el derecho, las responsabilidades penales no se excusan de su cumplimiento, de esta investigación no se van a salvar porque tienen nombres y apellidos. Roberto Marrero debe ser liberado inmediatamente”, comentó Prado.











Prado, agregó que los presos detenidos últimamente están vinculados con el presidente encargado Juan Guaidó, y afirmó que aunque el juez responsable de llevar el caso no lo sepa, se está condenando a muerte al detenido por diferentes afecciones de salud que se presentan durante su reclusión, debido a las condiciones en las que son condenados.

“Esto no es lo que se enseña en Derecho sobre la justicia, una de las personas que fue objeto de la medida se debió a que un a juez cumplió las resoluciones por lo cual fue a parar a la cárcel de mujeres. No sabemos el estado de salud de Roberto Marrero, la juez que conocía de su causa fue destituida porque ella presenció lo que dijo Christopher Figuera quien dijo que le habían sido sembrado armas”, acotó.

Por su parte, el abogado, Joel García, también declaró acerca de la situación de su defendido, alertando a los jueces encargado de cumplir órdenes del régimen que “tarde o temprano les llegará la justicia”.











“Pareciera que todo este esfuerzo cae en un barril sin fondo, primero se requiere que haya justicia interna. Pareciera que es tarde por todo lo que ha sucedido, a ellos les toca proceder, cada vez que la juez nos niega algo, se está responsabilizando por eso al firmar. Son personas que cumplen órdenes y no que cumplen con su deber”, aseveró.

Solicitud de la ONU

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), denunció el pasado 20 de febrero a través de una misiva las irregularidades ocurridas durante la detención de Roberto Marrero, quien se desempeñaba como jefe del despacho del presidente encargado Juan Guaidó.

El grupo afirmó que Marrero además de ser liberado, también debe ser indemnizado por el régimen, debido a que alegan que su detención ocurrida el 21 de marzo de 2019 es arbitraria. Asimismo, solicitaron que se investigue a los funcionarios que violaron los derechos del operador político.

