Cómo se consigue que los juegos de casino sean justos

Caracas/Foto: Cortesía.- Cuando se trata de cumplir con las reglas generalmente nos fijamos en los usuarios. En el caso de los juegos de azar, los jugadores deben cumplir con muchos aspectos importantes, tanto al momento de jugar como cuando ganan. Deben seguir las reglas de la plataforma en la que juegan, y también tienen que cumplir con lo que dice la ley en cuanto a fiscalidad.

Pero de la misma forma que deben seguir unas reglas cuando disfrutan de juegos de casino, también cuentan con algunos derechos muy importantes. En el caso de las plataformas de azar, son los reguladores los encargados de que se respeten estos derechos y se garantice un juego justo.

La emoción y popularidad de los juegos de casino

Siempre hemos podido ver cómo los casinos han tenido una gran afluencia de personas. El azar ofrece una emoción difícil de igualar por otras formas de entretenimiento con el mismo nivel de dificultad que estos juegos. Ha sido esta emoción la que ha hecho que estos establecimientos sean realmente populares. Pero, ¿son seguros?

Con la llegada de la tecnología nacieron los casinos en línea. Estas plataformas tienen muchas ventajas, como un catálogo de juegos que no se encuentra limitado por el espacio (como sí sucede con los casinos físicos). De esta manera se pueden disfrutar decenas de juegos en un mismo lugar, en cuestión de minutos y sin dificultades.

Pero también tiene sus desventajas (o riesgos). En un inicio se dudaba de qué tan imparciales podían ser los juegos que se encontraban en los casinos en línea. De la misma forma que se programan para ofrecer entretenimiento también podrían estar diseñados para no ofrecer ganancias, ¿cierto?

Lo cierto es que encontramos en los juegos de casino varios elementos que los hacen justos:

Los generadores de números aleatorios Los reguladores

Los tan famosos “RNG”

Conocidos como Random Number Generator se trata de un sistema que genera números de forma completamente aleatoria. Esto significa que nadie puede predecir cuál es el número que se generará. Cuando hablamos de números también hablamos del orden de los elementos, como lo son los tambores en las máquinas tragamonedas.

Una vez que se hacen girar los carretes en una tragamonedas en línea se activa el generador de números aleatorios, mostrando figuras completamente al azar. Esto hace que el juego realmente sea de azar, a pesar de que pueden entrar en juego las habilidades del usuario en ciertos momentos.

Es la base de todos los juegos de azar que encontramos, no sólo en línea sino también físicos. Podríamos decir que es el “corazón” de los casinos.

La regulación de los juegos

Otro aspecto que es fundamental para que los juegos sean imparciales es la regulación de los títulos y los casinos. Existen entes reguladores en cada país encargados de auditar y revisar que las plataformas no engañen a los jugadores.

¿Cómo lo hacen? A través de auditorías hacen comprobaciones para verificar que los juegos cuenten con generadores de números aleatorios que no hayan sido manipulados y sean, efectivamente, aleatorios.

Todos los juegos cuentan con un valor conocido como RTP (Return to Player) que indica la probabilidad de ganar, y se representa en porcentaje. Este valor es seguido por los jugadores para disfrutar de títulos que tienen altas probabilidades de ganar. Los reguladores también se encargan de verificar que estos valores son reales y no se engaña a los jugadores ofreciendo juegos de casino con un RTP menor al que anuncian.

¿Cómo saber si un casino cumple con todas las normas y ofrece juegos seguros? Basta con revisar que cuenta con una licencia de juego en vigor. Esta licencia se suele encontrar en el pie de página del casino y prácticamente garantiza que los juegos que ofrece son justos y seguros.







