Con aumento del 21,62 % en bolívares: Plataforma Patria deposita un bono de 5,29 dólares

Caracas/Foto: Archivo.- El Carnet de la Patria reportó este miércoles la entrega del programa “Beca Universitaria”, correspondiente al mes de octubre, dirigido a los estudiantes venezolanos.

Según el canal de Telegram Patria Digital, el bono tiene un monto de 1.012,50 bolívares, equivalente a 5,29 dólares según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para este 8 de octubre.

“Plataforma Patria inicia la entrega de la Beca Universitaria, (octubre 2025) enviado por nuestro presidente Nicolás Maduro. Monto: 1.012,50 Bs.”, publicó.

Dicho bono registró un incremento de 21,62 % en bolívares en comparación con el mes anterior cuando la cifra depositada fue de Bs. 832,50.

En lo que va de semana, el Gobierno de Nicolás Maduro también ha iniciado la entrega de otros programas sociales por la Plataforma Patria.

El martes comenzó el pago del bono “100% Amor Mayor”, correspondiente a octubre, dirigido a los pensionados registrados en dicho programa.

Asimismo, el lunes se activó el bono “Corresponsabilidad y Formación”, destinado a los docentes que participan en el curso de formación de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson (UNEM). Este beneficio tiene un monto de 8.950 bolívares, equivalentes a 48,27 dólares, según la tasa oficial vigente al 6 de octubre.







