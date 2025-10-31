Economía
Con aumento del 20,94 % en bolívares: inició el pago de otro bono por el Sistema Patria
El bono registró un incremento de 1.550 bolívares, lo que representa un aumento del 20,94 % en comparación con el monto otorgado en septiembre, cuando los beneficiarios recibieron 7.400,00 bolívares
Caracas / Foto: archivo.- El Gobierno de Maduro comenzó este viernes la entrega del "Bono Cultores Populares", correspondiente al mes de octubre de 2025, mediante la Plataforma Patria.
Según Canal Patria Digital, el beneficio está dirigido a trabajadores y trabajadoras del sector cultural y tiene un monto asignado de 8.950 bolívares, lo que equivale a 40,01 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para este 31 de octubre.
El bono registró un incremento de 1.550 bolívares, lo que representa un aumento del 20,94 % en comparación con el monto otorgado en septiembre, cuando los beneficiarios recibieron 7.400,00 bolívares.
El programa forma parte de las políticas de apoyo social implementadas por el Ejecutivo para reconocer el aporte de los cultores y artistas populares en el fortalecimiento de la identidad nacional.
En las últimas horas, la Plataforma Patria también ha llevado a cabo la entrega de otros beneficios sociales. Entre ellos se encuentran los bonos "Corresponsabilidad y Formación" y "Cuadrantes de Paz".
El bono "Corresponsabilidad y Formación" está dirigido a los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado bajo nómina especial y fue depositado con un monto de 28.584,00 bolívares. Por su parte, el bono “Cuadrantes de Paz”, dirigido a los funcionarios de seguridad y prevención, fue pagado por una cantidad de 16.500 bolívares.
