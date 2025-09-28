Mundo
Con drones y sistemas de vigilancia en tiempo real: así dice EE. UU. que identifica redes narcoterroristas
Estados Unidos anunció el reforzamiento de su presencia en el Caribe con el uso de herramientas tecnológicas que permiten ampliar el alcance operativo y mejorar la identificación de redes narcoterroristas, así como detener el tráfico de drogas en aguas internacionales
Caracas / Foto:@USCG.- La Guardia Costera de Estados Unidos anunció en las últimas horas el reforzamiento de su presencia en el Caribe con el uso de drones de despegue vertical (V-BAT) y sistemas aéreos remotos que permiten vigilancia y apoyo de puntería en tiempo real.
Lea también: Europa pondrá en marcha un nuevo sistema digital de control fronterizo a partir del 12 de octubre
Según detalló el organismo en su cuenta de X, estas herramientas tecnológicas permiten ampliar el alcance operativo y mejorar la identificación de redes narcoterroristas, así como detener el tráfico de drogas en aguas internacionales.
A bordo del USCGC Stone, las tripulaciones operaron estos sistemas avanzados, parte de la iniciativa Force Design 2028, que busca llevar la tecnología directamente a la línea de acción, proporcionando una "ventaja decisiva" frente a actividades ilícitas.
Este mes, Washington atacó embarcaciones sospechosas de narcotráfico, dejando al menos 17 muertos, incluyendo incidentes en aguas venezolanas interceptadas por la Guardia Costera.
Según el Departamento de Estado, la estrategia de Washington apunta a “desmantelar y eliminar organizaciones terroristas extranjeras” que operan en la región y “liberar al Hemisferio Occidental de la influencia de los narcoterroristas que han proliferado”.
En un video compartido en X, la administración Trump aseguró que estas medidas son parte de “acciones audaces y decisivas para proteger a nuestros ciudadanos y apoyar a nuestros vecinos regionales en la lucha contra la destrucción” y destacó que, en lo que va del año, Estados Unidos ha desmantelado 30 organizaciones criminales catalogadas como terroristas.
Por su parte, Caracas denuncia que estas operaciones forman parte de una “guerra no declarada” contra Venezuela, con objetivos sobre sus recursos naturales.
En la Asamblea General de la ONU, el canciller venezolano Yván Gil calificó estas acciones como una “agresión militar e inmoral” impulsada principalmente por Estados Unidos y responsabilizó a Washington de financiar golpes de Estado y conspiraciones que "buscan frenar el proyecto político iniciado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro".
Yulimar Rojas celebra su regreso a las pistas en Venezuela: “Saltar frente a mi gente no tiene precio”
"Yo respeto tu opinión": Guaidó llama a la policía tras sentirse agredido por un venezolano que reclamó por "el dinero" (Video)
Con drones y sistemas de vigilancia en tiempo real: así dice EE. UU. que identifica redes narcoterroristas
Caracas se llenó de música y fe en homenaje a los futuros santos venezolanos
Venezuela ganó el Campeonato Panamericano de Béisbol Femenino y aseguró su pase al Mundial 2026
El venezolano Juan Ramírez se declaró culpable del fraude que provocó la quiebra de Nodus Bank
El nadador tachirense Angelo Toscano se coronó campeón suramericano juvenil en Brasil
Todo fue transmitido en vivo: tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas en Argentina
Modelo venezolana que acompañó a B-King antes de su asesinato fue reportada como desaparecida en México
Nacho habla sobre problemas de salud de Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos”
Joven venezolano muere apuñalado en Bogotá tras riña por celos con un menor de edad
EE. UU. anuncia aranceles de hasta 100% a medicamentos y otros productos importados
Gil dice desde New York que una "agresión" contra Venezuela sería “una catástrofe para América Latina”
Venezuela denuncia en la ONU una “amenaza militar ilegal e inmoral" en su contra
Tendencias
-
Vitrina11 horas.
Nacho habla sobre problemas de salud de Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos”
-
Mundo2 días.
Venezuela denuncia en la ONU una “amenaza militar ilegal e inmoral" en su contra
-
Mundo2 días.
EE. UU. revoca la visa de Gustavo Petro por "incitar a la violencia"
-
Sucesos1 día.
MP imputa a un sujeto que mató a su esposa a golpes con un palo en Guárico
-
Sucesos8 horas.
Tras 19 meses desaparecido: hallan el cadáver de un comerciante en Carabobo y detienen a los homicidas
-
Deportes2 días.
Eugenio Suárez iguala su récord jonronero y queda a un paso de la historia
-
Mundo13 horas.
Rusia dice estar "muy preocupada" por la situación cerca de las aguas territoriales de Venezuela
-
Vitrina1 día.
“Yo vivo en Venezuela y no quiero guerra”: la camiseta que Louis BPM mostró en los Premios Juventud