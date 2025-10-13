País
Con epicentro en Guárico: Funvisis registró sismo de magnitud 3.7 al mediodía de este 13Oct
El organismo indicó en sus redes sociales que el temblor tuvo lugar a las 12:54 p. m y se sintió en la Gran Caracas
Caracas/Foto: Archivo.- La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró al mediodía de este lunes 13 de octubre un sismo de magnitud 3.7 que, según reportes en redes sociales, se sintió en la Gran Caracas y tuvo como epicentro el estado Guárico, a 58 kilómetros de El Sombrero.
Lea también: Restringen paso en la Troncal 005 que conecta a Barinas y Táchira por colapso parcial de puente
El organismo indicó en sus redes sociales que el temblor tuvo lugar a las 12:54 p. m., con una profundidad de 5.7 kilómetros. Se situó a 58 kilómetros al sureste de El Sombrero y a 61 kilómetros al este de Calabozo.
Usuarios de redes sociales habían informado previamente que el sismo se sintió en varias partes del país, con una mayor concentración de reportes en la Gran Caracas.
"Temblor en San Bernardino a las 12:54 p. m.", expresó una persona en X. "En Guarenas se sintió fuerte el temblor hace unos minutos", afirmó otra persona. Además, internautas en Valencia y Maracay también señalaron haberlo sentido, aunque de forma leve.
Desde el pasado 25 de septiembre, el país ha registrado un aumento en la actividad sísmica, luego de una serie de movimientos telúricos que ese día se registraron especialmente en los estados Zulia, Lara y Sucre.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó el 26 de septiembre la activación de un “enjambre sísmico” que provocó 10 sismos y 21 réplicas de magnitudes entre 4.0 y 6.3.
Ante esto, el Gobierno puso en marcha el Simulacro Nacional de Protección Civil, un ejercicio para "preparar a la población ante catástrofes naturales y posibles conflictos armados".
Luego, el 6 de octubre la semana pasada, Funvisis detectó hasta cinco sismos de baja magnitud que tuvieron lugar la madrugada de ese día.
