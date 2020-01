Con heces y orina agredieron a periodistas en el centro de Caracas

Caracas/Foto portada: Centro de Comunicación Nacional.- Los colectivos que se encontraban en los alrededores del Palacio Federal Legislativo en el centro de Caracas arrojaron heces fecales y orina a los trabajadores de la prensa que cubrían el desarrollo de una misa llevada a cabo en la Catedral ubicada en la Plaza Bolívar con motivo de el Día del Maestro.

La capital se cubrió de violencia este miércoles, cuando diputados a la Asamblea Nacional (AN) por el bloque opositor intentaron ingresar al Capitolio para dar inicio a una sesión ordinaria prevista para este miércoles, sin embargo, en el lugar hacían acto de presencia grupos irregulares.

Los vehículos donde se desplazaban los parlamentarios fueron atacados, mientras que los periodistas resultaron agredidos y despojados de sus pertenencias.

“Colectivos y seguidores del madurismo persiguieron, acorralaron y golpearon a varios miembros de la prensa que daban cobertura a la manifestación por el Día del Maestro en los alrededores de la Plaza Bolívar de Caracas”, denunció el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa.

La reportera de El Diario, Sarahi Gómez, aseguró que un sujeto armado le robó su equipo de trabajo mientras cubría la caravana de legisladores. “Me golpeó la mano para robarme cerca del Palacio de Justicia. Al verme grabar la avalancha de colectivos me arrebató el equipo”, agregó.

Un colectivo armado me robó violentamente mi equipo de trabajo mientras cubría la caravana de diputados que se dirigían a la Asamblea Nacional. Me golpeó la mano para robarme cerca del Palacio de Justicia. Al verme grabar la avalancha de colectivos me arrebató el equipo.

