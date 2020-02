View this post on Instagram











Con la nariz hacia abajo: el extraño aterrizaje del "vuelo de prueba" de Aeropostal . Lo anticipamos este viernes en El Cooperante, a través de una fuente digna de todo crédito: Aeropostal puso en vuelo de prueba una aeronave siglas siglas YV-2992, modelo McDonell Douglas, sin cumplir todos los recaudos de Boeing. El extraño aterrizaje del aparato, difundido en redes sociales, da cuenta de que algo no anda muy bien en Aeropostal, que ya acumula más de un año sin operar. . Con la nariz hacia abajo y no arriba como usualmente aterrizan los aviones, terminó el vuelo de prueba de una aeronave siglas YV-2992, modelo McDonell Douglas serie 82, que la empresa Aeropostal ordenó sin cumplir los recaudos exigidos por Boeing. Autor: @danny.leguizamo Vídeo cortesía: @aviacionvenezolana