Economía
Con monto equivalente a 48.3 dólares: comenzó la entrega de un bono por el Sistema Patria
El bono será otorgado a los docentes que están participando en el curso de formación de la UNEM
Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro inició este lunes la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente al mes de octubre, dirigido a algunos docentes activos del país.
De acuerdo con una publicación de Patria Digital por Telegram, el beneficio tendrá un monto de 8.950 bolívares, equivalente a 48.3 dólares estadounidenses, de acuerdo con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).
El bono será otorgado a los docentes que están participando en el curso de formación de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson (UNEM).
“Inicia la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, octubre 2025. Bono para los docentes activos del Ministerio de Educación que estén realizando el curso de Formación de la UNEM”, se lee.
