Economía
Con monto equivalente a 48,27 dólares: comenzó la entrega de un bono por el Sistema Patria
El bono será otorgado a los docentes que están participando en el curso de formación de la UNEM
Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro inició este lunes la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente al mes de octubre, dirigido a algunos docentes activos del país.
Lea también: Casa Blanca evita dar detalles sobre una "fase dos" contra Venezuela: "No vamos a discutirlo"
De acuerdo con una publicación de Patria Digital por Telegram, el beneficio tendrá un monto de 8.950 bolívares, equivalente a 48,27 dólares estadounidenses, de acuerdo con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).
El bono será otorgado a los docentes que están participando en el curso de formación de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson (UNEM).
“Inicia la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, octubre 2025. Bono para los docentes activos del Ministerio de Educación que estén realizando el curso de Formación de la UNEM”, se lee.
El pasado viernes, el Gobierno de Nicolás Maduro entregó el bono Único Familiar por un monto de 2.700 bolívares, equivalente a 14,56 dólares estadounidenses, según la tasa de cambio vigente para el 3 de octubre del BCV.
Además, en lo que va del mes, el Ejecutivo comenzó la entrega de los bonos “El Buen Pastor”, “Corresponsabilidad y Formación” (para trabajadores de empresas estratégicas del Estado), “Cultores Populares” y “Cuadrantes de Paz”.
