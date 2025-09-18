Con pantalla “invisible”: así son las gafas con las que Zuckerberg busca cambiar la forma de mirar la realidad

Caracas / Foto: Meta.- El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, presentó el miércoles una nueva generación de gafas inteligentes impulsadas por inteligencia artificial, que incluyen por primera vez una pantalla integrada en la lente.

Zuckerberg describió el dispositivo como un paso hacia un futuro en el que los usuarios pasen menos tiempo mirando el teléfono y más conectados con su entorno.

Según información de Meta, el modelo más innovador es el Ray-Ban Display, con un precio de 799 dólares, que incorpora una mini pantalla en la lente capaz de proyectar notificaciones, mensajes y hasta traducciones en tiempo real.

Esta tecnología permite leer mensajes, realizar videollamadas, revisar fotos, ver Reels y acceder a traducción y transcripción en tiempo real. La interacción se complementa con una pulsera “neuronal” que responde a gestos sutiles de la mano. Tienen una autonomía de seis horas y el estuche de carga aporta 30 adicionales.

Entre otros de los modelos están las Ray-Ban Meta Gen 2379, con un costo de 399 dólares, con batería de ocho horas, cámara de video en 3K y un estuche que amplía la energía a 48 horas. Próximamente, recibirán funciones de grabación en cámara lenta e hiperlapso. Incluyen un “enfoque de conversación” para mejorar la escucha en ambientes ruidosos.

También presentó las Oakley Meta Vanguard (US\$499) diseñadas para deportes y actividades al aire libre, ofrecen hasta nueve horas de batería, integración con Strava y Garmin, altavoces resistentes al viento, cámara de 12 MP con campo de visión amplio y opciones como cámara lenta e hiperlapso.

Aunque las gafas inteligentes siguen siendo un producto de nicho, su adopción crece con rapidez. Meta no es la única en esta carrera: Google, Samsung, Snap e incluso Amazon trabajan en dispositivos similares. Pero, con la integración de IA, pantallas discretas, mayor autonomía y diseños en alianza con Ray-Ban y Oakley, la compañía busca consolidar su liderazgo en el sector de tecnología usable.

Las nuevas gafas estarán disponibles en tiendas de Estados Unidos a partir del 30 de septiembre.