Economía
Con un leve aumento en bolívares: inicia el pago de nuevo bono por el Sistema Patria
Además, se indicó que en el transcurso de la semana se estará depositando el pago del bono “Ingreso contra la guerra económica”, dirigido a los trabajadores activos y jubilados de la administración pública
Caracas / Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro inició este lunes la entrega del bono de “corresponsabilidad y formación” correspondiente al mes de octubre, dirigido a los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado que forman parte de la nómina especial.
De acuerdo con la publicación de Canal Patria Digital en Telegram, el bono es de 21.480,00 bolívares, equivalente a 110,01 dólares estadounidenses, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para la tarde del 13 de octubre.
Sin embargo, el canal señaló que los montos varían según el organismo donde prestan servicios y los cargos.
Esta asignación tuvo un incremento de 3,02 % en bolívares, en comparación con la cifra recibida a finales del mes de septiembre, que fue de 20.850,00 bolívares.
Además, se indicó que en el transcurso de la semana se estará depositando el pago del bono “Ingreso contra la guerra económica”, dirigido a los trabajadores activos y jubilados de la administración pública.
También está previsto para los próximos días el abono del primer mes de aguinaldos para los empleados públicos.
No obstante, no se precisaron fechas exactas ni montos específicos para cada asignación.
