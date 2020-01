Con una gandola en AD, el régimen de Maduro impide traslado de diputados al Palacio Federal

Caracas.- El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Pablo Guanipa, anunció este martes que ante la imposibilidad de trasladarse al Palacio Federal Legislativo realizarán la sesión ordinaria en la Plaza de Cumbres de Curumo a las 12: 00 pm.

Durante unas declaraciones dada a los medios de comunicación, Guanipa denunció que el régimen de Nicolás Maduro desplegó grupos irregulares en las adyacencias del Parlamento para impedir que la bancada opositora se acercara. También, señaló que más tempano funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana atravesaron un camión en las cercanías de la sede del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática desde donde los legisladores tenían pensado movilizarse en caravana hasta el Capitolio.











“Lo que hoy se esta buscando es que no hagamos la sesión para que no se discutan puntos importantes. Pero además de eso, lo que ellos no quieren es que nosotros no podamos sesionar para que Juan Guaidó no pueda recorrer el mundo y se intensifique la presión para sacar a Nicolás Maduro de la presidencia que está usurpando”, dijo.

Presentó ante las cámaras la hoja de asistencia para dejar evidencia de los 91 parlamentarios presentes que permiten llevar a cabo el debate previsto para este martes, y calificó la discusión de Parra como una “farsa” que no cuenta con el quorum necesario.

El dirigente opositor convocó a los ciudadanos a movilizarse el próximo 28 de enero hacía el Palacio Federal Legislativo para que acompañen a los diputados.











#21Ene | Funcionarios de la PNB atravesaron una gandola para impedir que los diputados reunidos en la sede de Acción Democrática se dirijan a la @AsambleaVE para sesionar. Video cortesía: @eldiario pic.twitter.com/e2eWl1K5bN — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) January 21, 2020

Colocan esta gandola para impedir que diputados que se reúnen en la sede de Acción Democrática puedan dirigirse a la Asamblea Nacional para sesionar desde allá #21enero pic.twitter.com/yw00X45K9E — Sergio Novelli (@SergioNovelli) January 21, 2020

