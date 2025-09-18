Sucesos
Condenado en Nueva Esparta a 26 años y 4 años de cárcel por abuso sexual de su hija
Caracas/Foto: Archivo.- Un hombre identificado como Jesús Maestre fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión por el delito de violencia sexual en grado de continuidad contra su hija menor de edad.
El Ministerio Público (MP) informó en su cuenta de Instagram que el hecho ocurrió en el estado Nueva Esparta.
“El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informa que el Ministerio Público de Nueva Esparta logró sentencia condenatoria de 26 años y 4 meses de prisión contra el sujeto Jesús Maestre, por el delito de violencia sexual en grado de continuidad”, indicó la institución.
Según lo señalado, Maestre abusó de su hija desde que tenía 7 hasta los 16 años, causándole un “daño irreparable”.
“Dicho aberrado abusaba de su hija desde los 7 hasta los 16 años, ocasionándole un daño irreparable a la mencionada víctima”, sentenció.
