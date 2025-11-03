Sucesos
Condenado un anciano a 17 años de cárcel por abusar de su nieta en Falcón
Freddy Alberto Ollarves Chirinos, de 74 años, cumplirá la condena en arresto domiciliario
Caracas/Foto: Archivo.- Un anciano de 74 años, identificado como Freddy Alberto Ollarves Chirinos, recibió una condena de 17 años de cárcel, luego de admitir su responsabilidad en el delito de abuso sexual en contra de su propia nieta de siete años, en un hecho ocurrido en el municipio Miranda de Falcón.
De acuerdo con Notitarde, el suceso se registró el 24 de marzo pasado dentro de la vivienda del sector Curazaíto, parroquia San Juan. Ese día, la niña compartía con su abuelo en la sala cuando este aprovechó que la madre de la víctima estaba preparando la comida junto a la abuela de la menor. En ese lapso, optó por tocarle sus partes íntimas.
La pareja del anciano salió de la cocina y lo descubrió tocando indebidamente las partes de su nieta. Cuando le preguntó por qué lo hacía, este alegó que ayudaba a la niña a cambiar el canal del televisor.
Al tener conocimiento de los hechos, la madre de la pequeña se dirigió a la sede del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalística (Cicpc) para denunciar a su suegro.
Tras labores de investigación, el 27 de marzo del año se detuvo al anciano y quedó a disposición del Ministerio Público para iniciar el respectivo proceso penal.
En la audiencia preliminar, la Fiscalía 10ª de Falcón ratificó la acusación contra Ollarves Chirinos por la comisión de acto sexual con víctima especialmente vulnerable con grado de continuidad.
Tras escuchada la admisión de hechos por parte del acusado, el Tribunal 2° de Control dictó la referida condena contra el septuagenario. Por esa razón, cumplirá su sentencia bajo arresto domiciliario.
