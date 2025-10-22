Uno de los implicados en el asesinato de Uribe Turbay será condenado a 21 años de prisión

Caracas / Foto: Archivo.- Carlos Eduardo Mora, uno de los implicados en el asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, será condenado a 21 años de prisión tras aceptar los delitos en su contra en el marco de una negociación judicial.

Según un comunicado publicado por la Fiscalía colombiana, Mora “aceptó haber participado en la planeación y ejecución del magnicidio” perpetrado el 7 de junio en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

El detenido deberá cumplir la condena por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todos agravados.

La Fiscalía detalló que Mora desempeñó un papel clave en la organización logística del ataque: condujo y puso a disposición un vehículo para reconocer previamente el lugar del crimen y trasladó a otros involucrados que entregaron el arma al adolescente que disparó contra Uribe Turbay.

Además, Mora recibió 5 millones de pesos por su participación en el plan criminal. La investigación también indica que, entre enero y junio de este año, formó parte de un grupo dedicado al narcomenudeo y a homicidios selectivos.

El organismo añadió que, bajo la fachada de conductor de plataformas de transporte virtual, Mora movilizaba armas y estupefacientes.

La lectura oficial de la sentencia se llevará a cabo en marzo de 2026.

Hasta ahora, siete personas han sido detenidas por este caso, incluido el menor que disparó contra el político y que, en agosto, fue sancionado con siete años de privación de libertad por homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay, el primero contra un aspirante presidencial en más de tres décadas, sacudió la campaña electoral y reavivó los temores de que Colombia repita episodios de violencia política similares a los ocurridos en 1990.

Uribe Turbay era hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada por el narcotráfico en 1991, y nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala. Además, se perfilaba como una de las figuras más visibles del uribismo en la contienda presidencial de 2026.