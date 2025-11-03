Sucesos
Condenan a 22 años de cárcel a un hombre que abusó de dos adolescentes en el Zulia
Las autoridades lo hallaron culpable de los delitos de abuso sexual a adolescente con penetración genital y oral en grado de continuidad, abuso sexual a adolescente sin penetración y amenaza
Caracas/Foto: Archivo.- El Ministerio Público (MP) anunció este lunes que logró la condena de más de 22 años de cárcel contra un hombre del Zulia, identificado como Marcos Álvarez, después de que abusara sexualmente de dos adolescentes en la entidad.
En la cuenta de Instagram del MP, el fiscal Tarek William Saab precisó que, en específico, esta persona pagará 22 años, seis meses y 20 días de cárcel.
"Dicho sujeto abusaba sexualmente de dos adolescentes dejándole secuelas imborrables", remarcó el fiscal Saab.
