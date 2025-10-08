Mundo
Condenan a cadena perpetua al excarabinero que mató a golpes a una venezolana en Chile
El crimen ocurrido a inicio de 2023, se produjo durante una discusión entre la víctima y un excarabinero el domicilio que ambos compartían en la villa Altos del Sol, pocas horas después de celebrarse el Año Nuevo.
Caracas / Foto: BíoBío Chile.- La justicia chilena condenó a cadena perpetua al exfuncionario de Carabineros F.A.P.H., declarado culpable del femicidio de la joven venezolana Diana Guaina Jerez, ocurrido el 1 de enero de 2023 en el sector Rahue Alto, comuna de Osorno, en la región de Los Lagos.
Tras más de dos años y nueve meses de investigación, el tribunal acogió las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que demostraron la responsabilidad del acusado en el crimen que conmocionó a la comunidad local, reseña BíoBío Chile.
La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, destacó la relevancia de la sentencia, asegurando que “es un excelente precedente que considera la gravedad del delito de femicidio en nuestro país y el contexto de violencia de género en que este ocurre”. Añadió que la resolución “da cuenta tanto de la contundencia de los hechos como de la claridad del trabajo conjunto entre la Fiscalía y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG)”.
De Miguel subrayó además la importancia de seguir trabajando en la prevención de la violencia contra las mujeres: “Una lección muy importante es que, a pesar de esta sanción que hemos obtenido, nuestro mayor esfuerzo tiene que estar puesto en la erradicación de todas las formas de violencia".
"El femicidio constituye el extremo de un conjunto de manifestaciones que vivimos cotidianamente, y para evitarlo, creemos que es necesario cambiar nuestra forma de vida”, añadió.
Por su parte, la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en Los Lagos, Francisca Pérez, celebró la sentencia y afirmó que “marca un paso firme en el reconocimiento de la gravedad de los crímenes de violencia de género y en el compromiso institucional por erradicarlos”.
Contexto
El crimen, ocurrido a inicio de 2023, se produjo durante una discusión en el domicilio que ambos compartían en la villa Altos del Sol, pocas horas después de celebrarse el Año Nuevo.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Osorno, el agresor —dado de baja de Carabineros tras un control de drogas positivo— golpeó brutalmente a la víctima en la cabeza con un cilindro de gas, causándole una fractura craneal abierta y pérdida de masa encefálica, heridas que le provocaron la muerte de manera inmediata.
Según el medio chileno En la Hora, el informe del Servicio Médico Legal también reveló que el cuerpo de la joven presentaba impactos de balines en el cuello y otras partes del cuerpo, evidencia de que fue atacada con un arma de aire comprimido antes de recibir el golpe mortal. En la vivienda se hallaron rastros de sangre, vidrios rotos y el cilindro utilizado como arma homicida.
Tras cometer el crimen, el exfuncionario huyó del lugar y llegó al Hospital Base San José de Osorno, donde confesó el homicidio a los médicos de turno. Estos alertaron de inmediato a Carabineros, quienes acudieron al domicilio y confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Diana Guaina Jerez en el suelo de la vivienda, con graves lesiones craneales y múltiples contusiones.
La Fiscalía argumentó que el acusado había mantenido una relación marcada por celos y control hacia la víctima, quien había intentado separarse días antes del asesinato. Testimonios de vecinos confirmaron que esa madrugada se escucharon gritos, golpes y el sonido metálico del cilindro con el que fue ultimada.
La familia de Diana Guaina Jerez —residente en Caracas, Venezuela— había seguido de cerca el proceso judicial. En declaraciones previas a Radio BíoBío, su hermana Karina Jerez pidió una "pena ejemplificadora" para el responsable del crimen, que calificó como un acto de brutalidad que truncó la vida de una joven “llena de sueños y esperanzas”.
Diana, de 29 años, había llegado a Chile en 2020 buscando mejores oportunidades. Su asesinato fue el primer femicidio consumado de ese año en el país.
Tras el crimen, su familia emprendió una campaña llamada “Traigamos a Diana a casa” para repatriar sus restos a Venezuela, con el apoyo de la agrupación “Mujeres Siglo XXI”.
