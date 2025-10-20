Sucesos
Conductor de autobús provocó la muerte de una persona en Lara: será imputado por el MP
El chofer arrolló con su autobús a una señora y se volcó tras el impacto, cobrándose así la vida de la madre de familia, identificada como Difred Carolina Ibarra, de 37 años
Caracas/Foto: Cortesía.- El Ministerio Público (MP) anunció que se imputará Octavio Almao, conductor de un autobús de pasajero, después de que el lunes 13 de octubre provocara un accidente de tránsito en Lara que dejó una persona fallecida y un lesionado, informó el domingo el fiscal Tarek William Saab.
Lea también: Adolescente murió ahogado al bañarse en una laguna de Anzoátegui: autoridades recuperan su cuerpo
En la cuenta de Instagram del MP, la autoridad señaló que al aprehendido se le imputará por el delito de homicidio intencional a título de dolo eventual.
"Dicho sujeto, en la avenida Florencio Jimenez, de manera irresponsable e imprudente, conducía su vehículo de transporte público, ocasionando un accidente de tránsito, dejando a una persona lesionada y una fallecida", dijo.
Según Noticias Barquisimeto, medio larense, el chofer arrolló con su autobús a una señora y se volcó tras el impacto, cobrándose así la vida de la madre de familia, identificada como Difred Carolina Ibarra, de 37 años.
Un vecino narró con dolor lo ocurrido, pues describió con exactitud cómo se dieron los hechos.
"Es terrible. Ella vivía aquí en Los Horcones e iba a trabajar, estaba esperando la buseta. Pero el autobús venía demasiado rápido, con exceso de velocidad, y además le falló algo, un desperfecto mecánico. La atropelló y la mató. Ahora esos cuatro hijos se quedaron sin su madre", narró.
