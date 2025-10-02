Conoce a Maple, Zayu y Clutch el trío de mascotas del Mundial de Fútbol 2026

Caracas/Foto: FIFA.- La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) presentó este jueves a las tres mascotas que representarán a la Copa Mundial de la FIFA 26, el histórico torneo que será organizado conjuntamente por Canadá, México y Estados Unidos.

Desde su página web, la organización deportiva compartió al nuevo trío, llamado Maple, Zayu y Clutch, que busca celebrar la “diversidad, la unión y la riqueza cultural” de los países anfitriones.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, expresó que Maple, Zayu y Clutch aportan alegría y emoción, y se convertirán en un elemento esencial del ambiente festivo del torneo.

El alce Maple, un apasionado del arte urbano y guardameta entregado, es el representante de Canadá. Encarna la creatividad, la resiliencia y el individualismo canadiense, destacando por su fortaleza y liderazgo.

Por México está el jaguar Zayu, un delantero ágil y veloz que representa la "unidad", "fortaleza" y "alegría". Promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, actuando como un símbolo de celebración y encuentro.

Asimismo, Clutch, por Estados Unidos, es un águila que representa el optimismo, la curiosidad y el espíritu insaciable estadounidense. Como centrocampista audaz, su rol es inspirar y unir a las personas con su energía y determinación.

FIFA Heroes

Como parte de su estrategia para conectar con las nuevas generaciones, la FIFA anunció que Maple, Zayu y Clutch serán las primeras mascotas oficiales en ser personajes interactivos dentro del ecosistema digital.

Las mascotas se incorporarán a FIFA Heroes, un nuevo título con licencia oficial que saldrá en 2026. Este videojuego de estilo arcade de fútbol 5 permitirá a los jugadores formar equipos con las mascotas, estrellas del fútbol y personajes de series populares.

Estará disponible para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox. Además, tendrán desafíos temáticos en la plataforma Roblox dentro de FIFA Super League Soccer.

Las mascotas acompañarán todos los momentos del torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y contará por primera vez con la participación de 48 selecciones.

