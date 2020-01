Caracas/ Foto: Telesur. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este miércoles un decreto constituyente que crea la Cartera Productiva Única Nacional, del Código Orgánico Tributario, decreto parcial con rango de Ley Impuesto de Valor Agregado y una reforma de la Ley Orgánica de Aduana.

“Comenzó el desmoronamiento de la oposición, uno no sabe si llamarlo oposición, no hay mando, no hay dirección, solo tienen a Estados Unidos, que cree que nos va a someter a nosotros. Una y mil batallas, que si es necesario dar, saldremos victoriosos. Estamos trabajando para que la Asamblea Nacional sea chavista y evitemos tener que seguir aprobando esto aquí, le voy a pedir a mis compañeros para que entreguen estas leyes”, afirmó Diosdado Cabello.











Con estos cuatro proyectos de leyes y reglamento para sectores financiero, tributario y aduanero para regular impuestos, gestiones, producción y créditos, el régimen pretende contribuir al Fisco, según afirmó el constituyente, Andrés Eloy Méndez.

“Hoy se presenta en Venezuela una iniciativa modesta empresarial industrial de reanimar la producción nacional. La respuesta de Maduro ha sido una reforma integral a la ley que rige la política aduanal y el comercio exterior, para empezar a limitar la importaciones de productos que se producen acá. Estamos obligados a atender el déficit fiscal, a un nuevo código tributario que ya no cobre sus sanciones en una unidad tributaria que se devalúa, porque eso devalúa el ingreso de los venezolanos”, agregó Méndez.











