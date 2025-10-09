Economía
Conviasa activará ruta hacia China con escala en Moscú
Para conectar a estas naciones, Conviasa utilizará sus aviones de mayor capacidad: los Airbus A340-600, con una frecuencia de dos viajes a la semana
Caracas/Foto: Archivo.- La aerolínea estatal venezolana, Conviasa, activará una ruta que conectará a Caracas con la ciudad de Guangzhou, en China, pero en esta oportunidad será con una escala en Moscú, Rusia, conectando así a Sudamérica con Asia.
Lea también: Shell cerca de recibir luz verde de EE. UU. para exportar gas venezolano a Trinidad, según Bloomberg
De acuerdo con Venezolana de Televisión (VTV), el nuevo itinerario se anunció como parte de la conmemoración de los 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y China en 2024.
Para conectar a estas naciones, Conviasa utilizará sus aviones de mayor capacidad: los Airbus A340-600, con una frecuencia de dos viajes a la semana.
Según el canal del estado, la ruta Caracas-Moscú-Guangzhou se tiene como estratégica, debido a que materializa acuerdos políticos y comerciales entre los gobiernos de Venezuela, Rusia y China.
En su sitio web, la aerolínea estatal presenta la ruta para viajar hacia Guangzhou con fecha para el 24 de octubre y regreso para el 27 solamente. Tampoco se detallan los precios de los boletos.
A inicios de semana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvo una reunión con el embajador de China en Caracas, Lan Hu, para revisar los “puntos cruciales” de la Asociación Estratégica Integral “A Toda Prueba y Todo Tiempo” que ambos países mantienen desde hace varios años.
“En una cordial reunión de trabajo, revisamos puntos cruciales de la Asociación Estratégica ‘A Toda Prueba y Todo Tiempo’. Seguiremos fortaleciendo los lazos de hermandad y cooperación bilateral, en beneficio del desarrollo soberano y la paz de nuestros pueblos”, escribió la vicepresidenta en su canal de Telegram.
Esposa de Perkins Rocha afirma que visitó al dirigente tras más de un año de detención: “Está sereno, fuerte y firme”
Por su obra de "terror apocalíptico": escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Nobel de Literatura
Delcy Rodríguez anuncia negociaciones con transnacionales para exportar gas venezolano
Se hicieron virales: las fotos de la Milicia Bolivariana en "entrenamiento"
NYT: "EE. UU. ignora la mediación de Catar y avanza en planes militares contra el gobierno de Maduro"
Banco de Venezuela y Credicard incorporan “Access Pay” para ampliar la experiencia de pagos digitales
Conviasa activará ruta hacia China con escala en Moscú
La historia de amor del ex boina verde que invadió Venezuela lo podría devolver a la cárcel
Septuagenario se lanzó a los rieles del Metro de Caracas en Parque Miranda
Incendio en estacionamiento de Chacao dejó seis personas afectadas y pérdida de vehículos
La inteligencia artificial nos está lavando el cerebro para odiar a los inmigrantes
Con monto equivalente a 48,27 dólares: comenzó la entrega de un bono por el Sistema Patria
Le dio una golpiza a su suegra enferma por problemas personales: fue detenida en Caracas
Forum Supermayorista lanza emisión de papeles comerciales por un millón de dólares en la BVC
Tendencias
-
La Lupa2 días.
La inteligencia artificial nos está lavando el cerebro para odiar a los inmigrantes
-
Economía2 días.
OMC prevé un crecimiento de 2,4% en el comercio mundial de bienes para 2025 y apenas 0,5% para 2026
-
Mundo2 días.
Los países que visitará el papa León XIV durante su primer viaje internacional
-
La Lupa1 día.
Es hora de hacer política: no hay otra opción
-
País1 día.
Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
-
País23 horas.
Padrino López califica de “amenaza seria” operaciones de EE. UU. en el Caribe y llama a “estar preparados”
-
Economía2 días.
Sistema Patria deposita otro bono: sepa el monto y a quiénes va dirigido
-
Sucesos1 día.
Fiscalía ordena investigación por abuso contra un niño dentro de un preescolar en Yaracuy