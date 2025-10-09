Conviasa activará ruta hacia China con escala en Moscú

Caracas/Foto: Archivo.- La aerolínea estatal venezolana, Conviasa, activará una ruta que conectará a Caracas con la ciudad de Guangzhou, en China, pero en esta oportunidad será con una escala en Moscú, Rusia, conectando así a Sudamérica con Asia.

De acuerdo con Venezolana de Televisión (VTV), el nuevo itinerario se anunció como parte de la conmemoración de los 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y China en 2024.

Para conectar a estas naciones, Conviasa utilizará sus aviones de mayor capacidad: los Airbus A340-600, con una frecuencia de dos viajes a la semana.

Según el canal del estado, la ruta Caracas-Moscú-Guangzhou se tiene como estratégica, debido a que materializa acuerdos políticos y comerciales entre los gobiernos de Venezuela, Rusia y China.

En su sitio web, la aerolínea estatal presenta la ruta para viajar hacia Guangzhou con fecha para el 24 de octubre y regreso para el 27 solamente. Tampoco se detallan los precios de los boletos.

A inicios de semana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvo una reunión con el embajador de China en Caracas, Lan Hu, para revisar los “puntos cruciales” de la Asociación Estratégica Integral “A Toda Prueba y Todo Tiempo” que ambos países mantienen desde hace varios años.

“En una cordial reunión de trabajo, revisamos puntos cruciales de la Asociación Estratégica ‘A Toda Prueba y Todo Tiempo’. Seguiremos fortaleciendo los lazos de hermandad y cooperación bilateral, en beneficio del desarrollo soberano y la paz de nuestros pueblos”, escribió la vicepresidenta en su canal de Telegram.







