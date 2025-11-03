Conviasa inaugura vuelo entre Caracas y San Petersburgo con escala en Cuba

Caracas / Foto: Archivo.- La aerolínea estatal venezolana Conviasa inauguró recientemente su nueva ruta comercial entre Caracas y San Petersburgo, fortaleciendo la conexión aérea entre Venezuela y Rusia en el marco de su plan de expansión internacional.

El vuelo, operado por un Airbus 340-600 con capacidad para 311 pasajeros, hará una escala técnica en Varadero, Cuba, y tendrá una frecuencia quincenal. Según las proyecciones de la empresa, se espera trasladar unos 1.200 pasajeros al mes y cerrar 2026 con al menos 10.000 viajeros transportados en esta ruta.

Los vuelos partirán desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía los viernes a las 4:00 p.m., con retorno desde el Aeropuerto Internacional de Púlkovo los domingos a las 10:30 p.m.

El acto de apertura contó con la presencia del embajador de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov; el embajador de Venezuela en Rusia, Jesús Salazar; la viceministra para Europa, Andrea Corao y el vicepresidente de Conviasa, José Gregorio Márquez.

Durante el evento, Mélik-Bagdasárov destacó que “Conviasa, la aerolínea estatal, es un vivo ejemplo de valentía, profesionalismo y de gran envergadura para los planes futuros” de cooperación entre ambos países.

Por su parte, Márquez explicó que la ruta —la segunda que conecta a Venezuela con Rusia— forma parte de la estrategia de expansión de Conviasa. “Tenemos grandes expectativas con esta conexión aérea, que nos permitirá lograr mayores niveles de conectividad”, afirmó.

La ceremonia incluyó una exhibición fotográfica titulada San Petersburgo Brillante, dedicada a la cultura y riqueza arquitectónica rusa, así como el tradicional corte de cinta que marcó oficialmente el inicio de las operaciones.