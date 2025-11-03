Economía
Conviasa inaugura vuelo entre Caracas y San Petersburgo con escala en Cuba
Los vuelos partirán desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía los viernes a las 4:00 p.m., con retorno desde el Aeropuerto Internacional de Púlkovo los domingos a las 10:30 p.m
Caracas / Foto: Archivo.- La aerolínea estatal venezolana Conviasa inauguró recientemente su nueva ruta comercial entre Caracas y San Petersburgo, fortaleciendo la conexión aérea entre Venezuela y Rusia en el marco de su plan de expansión internacional.
Lea también: Chacao rompió récord con más de 50 mil asistentes en la novena edición de “Nocturneando”
El vuelo, operado por un Airbus 340-600 con capacidad para 311 pasajeros, hará una escala técnica en Varadero, Cuba, y tendrá una frecuencia quincenal. Según las proyecciones de la empresa, se espera trasladar unos 1.200 pasajeros al mes y cerrar 2026 con al menos 10.000 viajeros transportados en esta ruta.
Los vuelos partirán desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía los viernes a las 4:00 p.m., con retorno desde el Aeropuerto Internacional de Púlkovo los domingos a las 10:30 p.m.
El acto de apertura contó con la presencia del embajador de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov; el embajador de Venezuela en Rusia, Jesús Salazar; la viceministra para Europa, Andrea Corao y el vicepresidente de Conviasa, José Gregorio Márquez.
Durante el evento, Mélik-Bagdasárov destacó que “Conviasa, la aerolínea estatal, es un vivo ejemplo de valentía, profesionalismo y de gran envergadura para los planes futuros” de cooperación entre ambos países.
Por su parte, Márquez explicó que la ruta —la segunda que conecta a Venezuela con Rusia— forma parte de la estrategia de expansión de Conviasa. “Tenemos grandes expectativas con esta conexión aérea, que nos permitirá lograr mayores niveles de conectividad”, afirmó.
La ceremonia incluyó una exhibición fotográfica titulada San Petersburgo Brillante, dedicada a la cultura y riqueza arquitectónica rusa, así como el tradicional corte de cinta que marcó oficialmente el inicio de las operaciones.
Tres venezolanos ganaron el premio Guante de Oro 2025 de la MLB
Conviasa inaugura vuelo entre Caracas y San Petersburgo con escala en Cuba
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
Al menos 20 muertos y más de 300 heridos tras potente terremoto en el norte de Afganistán
Trinidad y Tobago reduce en 82 % los permisos laborales para venezolanos
EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con entrenamiento de marines en Puerto Rico (Video)
Era estudiante de medicina: los datos claves del suicidio de Marina Michell Hidalgo en Portuguesa
Los venezolanos están más preocupados y ansiosos que los habitantes de Ucrania
Con aumento del 20,94 % en bolívares: inició el pago de otro bono por el Sistema Patria
Cicpc abatió a extorsionador: exigía 100 dólares por camión a comerciantes del Mercado de Coche
Índice Bursátil de Caracas cerró este 31 de octubre en 1.619,77 puntos
Trump niega que EE. UU. esté preparando ataques contra objetivos militares en Venezuela
Ministerio de Interior solicita al TSJ retirarle la nacionalidad a Yon Goicoechea
Tendencias
-
Economía2 días.
Chevron reitera que "continuará con sus operaciones en Venezuela"
-
Sucesos2 días.
Pastor de una iglesia en el Zulia fue detenido por presunta agresión sexual a su hija de 12 años
-
País2 días.
INTT anuncia operativos en seis estados para trámites vehiculares: sepa cuándo y dónde
-
Deportes2 días.
Juan Pablo Dos Santos: el venezolano que correrá el Maratón de Nueva York con prótesis en sus piernas
-
País2 días.
Arribó a Maiquetía un vuelo con 283 venezolanos repatriados desde Texas, entre ellos nueve niños
-
Mundo2 días.
Hegseth sobre tensiones con Venezuela: “No compartimos detalles operativos sobre lo que pueda o no suceder”
-
Mundo2 días.
Gustavo Petro exige a la OEA "pronunciarse" por ataques de EE. UU. en el Caribe
-
Mundo2 días.
"Nos agarraron a golpes por ser venezolanos": familia denuncia agresión xenofóbica en Chile