Conviasa suspende vuelos hacia México, Cuba y Nicaragua por la tormenta tropical Melissa

Caracas/Foto: Archivo.- La aerolínea estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) informó que suspendió los vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua debido a la presencia en el mar Caribe de la tormenta tropical Melissa.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la empresa explicó que las operaciones hacia estos destinos estarán suspendidas hasta el próximo 28 de octubre.

Conviasa indicó que “próximamente” dará a conocer las nuevas fechas de reprogramación, mientras continúa monitoreando “la evolución del fenómeno climático para garantizar la realización segura de los vuelos” y comunicará oportunamente cualquier actualización.

Asimismo, invitó a sus clientes a comunicarse a través del correo electrónico [email protected] para obtener información adicional.

Melissa se fortaleció en la tarde de este 25 de octubre hasta convertirse en huracán categoría 1 en aguas del Caribe, y podría intensificarse rápidamente en las próximas horas, según reportó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). El organismo advirtió que el fenómeno podría convertirse en una peligrosa tormenta, capaz de generar fuertes lluvias y vientos en Jamaica y partes de La Española.

Advertisement

De acuerdo con el más reciente boletín del NHC, el centro del huracán se ubicaba esta tarde a unos 230 kilómetros al sureste de Kingston (Jamaica) y a 380 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití), con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y un lento desplazamiento hacia el oeste-noroeste, a cerca de 2 kilómetros por hora.

Tras dejar al menos tres personas fallecidas en Haití, Melissa amenaza con azotar en las próximas horas a Jamaica, el sur de la República Dominicana y el territorio haitiano.

Antes de alcanzar la categoría de huracán, Melissa había provocado la interrupción del suministro de agua potable a más de un millón de personas en República Dominicana, además de inundaciones y el desplazamiento de cientos de familias en varios puntos del país.

En Haití, las autoridades confirmaron tres muertes relacionadas con el fenómeno: dos personas fallecieron el jueves en un deslizamiento de tierra en Fontamara, al sur de Puerto Príncipe, y un hombre perdió la vida el miércoles tras la caída de un árbol en la comuna de Marigot.