Corea del Norte lanza misiles balísticos antes del viaje de Trump a Asia

Caracas / Foto: Archivo .- Corea del Norte llevó a cabo este miércoles sus primeras pruebas de misiles balísticos en cinco meses, días antes de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Corea del Sur para participar en reuniones con líderes asiáticos durante la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Lea también: Perú decreta estado de emergencia en Lima y Callao ante ola de inseguridad

El Ejército surcoreano informó que detectó el lanzamiento de múltiples misiles de corto alcance desde una zona ubicada al sur de Pyongyang, que recorrieron unos 350 kilómetros hacia el noreste.

Los proyectiles no impactaron en el mar, según precisó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, que aseguró que las fuerzas del país “se mantienen preparadas para responder a cualquier provocación” gracias a la alianza militar con Estados Unidos.

En Tokio, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, indicó que su gobierno mantiene una comunicación estrecha con Washington y Seúl, compartiendo alertas de misiles en tiempo real, mientras que Corea del Norte no emitió declaraciones oficiales sobre los lanzamientos.

El viaje de Trump, previsto para finales de esta semana, incluirá paradas en Malasia, Japón y Corea del Sur, donde planea sostener reuniones bilaterales con el presidente surcoreano Lee Jae Myung y otros líderes, incluido el presidente chino Xi Jinping. Sin embargo, fuentes surcoreanas advirtieron que el mandatario estadounidense podría no asistir a la sesión principal de la cumbre de APEC, programada entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre.

Advertisement

Expertos en seguridad consideran que los lanzamientos forman parte de la estrategia norcoreana para presionar por el reconocimiento internacional como potencia nuclear antes o durante la cumbre. Según analistas, el líder norcoreano Kim Jong-un busca ese estatus para exigir a la ONU el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por su programa armamentista.

Los ensayos de este miércoles son los primeros desde el 8 de mayo, cuando Pyongyang probó misiles de corto alcance que simulaban contraataques nucleares contra fuerzas estadounidenses y surcoreanas. También representan la primera provocación de este tipo desde la llegada de Lee Jae Myung a la presidencia de Corea del Sur en junio, quien había prometido impulsar un proceso de paz en la península.

Desde el colapso de la diplomacia nuclear con Trump en 2019, Kim ha acelerado su programa de misiles y mostrado una actitud más desafiante. El mes pasado, insinuó que podría retomar el diálogo con Washington si EE. UU. abandona su exigencia de desnuclearización, luego de que Trump expresara su deseo de “una nueva etapa de entendimiento”.

A comienzos de octubre, el régimen norcoreano exhibió en un desfile militar su nuevo misil balístico intercontinental Hwasong-20, descrito por los medios estatales como “el sistema estratégico nuclear más poderoso del país”. Según expertos, este misil estaría diseñado para portar múltiples ojivas nucleares capaces de evadir los sistemas de defensa estadounidenses, lo que podría anticipar nuevas pruebas en los próximos meses.

AP