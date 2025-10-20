Mundo
Corte de EE. UU. autorizó a la administración de Trump el envío de soldados a Portland
Con dos votos a favor y uno en contra, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito falló a favor del Departamento de Justicia y suspendió la orden de otra corte que impedía el despliegue de soldados en la ciudad
Caracas/Foto: Archivo.- Una corte de apelaciones autorizó este lunes a la administración de Donald Trump a desplegar a la Guardia Nacional en Portland, Oregón.
Con dos votos a favor y uno en contra, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito falló a favor del Departamento de Justicia y suspendió la orden de otra corte que impedía el despliegue de soldados en la ciudad.
La decisión representa un triunfo legal para Trump, quien en septiembre ordenó el traslado de 200 miembros de la Guardia Nacional a Portland para responder a las protestas contra sus políticas migratorias.
Anteriormente, la ciudad de Portland y el estado de Oregón habían presentado una demanda, y la jueza federal Karin Immergut prohibió a principios de octubre el despliegue. Immergut consideró que las condiciones en Portland no eran "significativamente violentas o disruptivas" como para justificar la intervención federal y que las afirmaciones del presidente sobre la ciudad "simplemente no se ajustaban a los hechos", según reportó el medio ABC News.
El fallo del Noveno Circuito de este 20 de octubre determinó que era probable que la administración Trump tuviera éxito en el fondo de su apelación. “Después de considerar el expediente en esta etapa preliminar, concluimos que es probable que el presidente haya ejercido legalmente su autoridad estatutaria para federalizar la Guardia Nacional”, indicó la corte, citada por el medio estadounidense.
Las autoridades de Oregón mantienen que el refuerzo militar es innecesario, dado que la mayoría de las protestas no ha superado la capacidad de respuesta de las fuerzas locales.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha ordenado operaciones de deportación en estados y ciudades gobernadas por demócratas, incluyendo Chicago, Los Ángeles y Portland. Estas acciones han generado repudio público y manifestaciones en varias regiones, a las que el presidente ha respondido enviando personal militar.
Trump ha justificado la militarización de Portland alegando un alto índice de criminalidad que, según él, ha dejado la ciudad “devastada”.
