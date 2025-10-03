Mundo
Corte Suprema de EE. UU. permite a Trump retirar protecciones migratorias a cerca de 300.000 venezolanos
La decisión judicial deja sin efecto un fallo previo del juez de distrito Edward Chen, en San Francisco
Caracas/Foto: ABC7.- La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó este viernes una orden de emergencia que permite al Gobierno del presidente Donald Trump suspender las protecciones temporales de deportación concedidas a cerca de 300.000 migrantes venezolanos amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
De acuerdo con Univisión, la mayoría de la Corte dictaminó que el Gobierno puede proceder con la terminación de este alivio humanitario. Esta es la segunda vez que el Alto Tribunal interviene en casos relacionados con el fin del TPS para ciudadanos venezolanos.
La decisión judicial deja sin efecto un fallo previo del juez de distrito Edward Chen, en San Francisco, que determinó que la administración actuó “incorrectamente” al finalizar el TPS, lo que generó que la administración solicitara a la Corte el permiso para retirar las protecciones, las cuales fueron renovadas por Biden en 2023.
La jueza Ketanji Brown Jackson emitió una crítica por escrito a la decisión, calificándola como "otro grave uso indebido de nuestro expediente de emergencia". Además, argumentó que la mayoría estaba permitiendo a la administración "perturbar tantas vidas como sea posible, tan rápido como sea posible".
Fundamentos de la Corte
La Corte fundamentó la decisión señalando que, aunque la situación del caso evolucionó desde su intervención en mayo, los argumentos legales y los daños relativos "en general no lo hicieron".
El Estatus de Protección Temporal (TPS), creado por el Congreso en 1990, está diseñado para ofrecer amparo a migrantes de países afectados por desastres naturales, guerras o condiciones peligrosas que impiden un retorno seguro.
Grupos venezolanos habían argumentado que la abrupta revocación de las protecciones por parte de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, la cual exige procedimientos específicos para los cambios de políticas federales.
El juez Chen, que falló a su favor en la instancia inicial, concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional actuó con una "prisa sin precedentes" buscando justificar una decisión previamente tomada.
Situación actual sobre el TPS
El TPS permite a sus beneficiarios vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, además de protegerlos de la deportación. La designación y renovación de este estatus depende del secretario de Seguridad Nacional.
Durante su segundo mandato, Trump ha hecho de la ofensiva contra la inmigración legal e ilegal un eje central, tomando medidas para despojar a ciertos inmigrantes de protecciones legales temporales y ampliando el grupo de posibles deportados.
El gobierno de Estados Unidos bajo Joe Biden designó a Venezuela para el TPS en 2021 y 2023. Apenas unos días antes de que Trump regresara al cargo, la administración de Biden anunció una extensión de los programas.
Sin embargo, Kristi Noem, designada por Trump, rescindió la extensión y propuso poner fin a la designación de TPS para un subconjunto de venezolanos que se beneficiaron de la designación de 2023.
